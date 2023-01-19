За последние пару недель коллективный Запад наобещал и обязательно выполнит свои обещания касательно поставок Украине огромного количества военной техники. Суммарные «пакеты помощи» исчисляются уже сотнями единиц бронетехники и артиллерии, сотнями тысяч снарядов и бесчисленным количеством патронов к стрелковому оружию. Теперь уже Германия, которая раньше пыталась лавировать между давлением со стороны США и осознанием того факта, что с Россией надо будет восстанавливать отношения, начала занимать «ястребиную» позицию.
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В частности, входящий в структуру немецкого военно-промышленного комплекса концерн Rheinmetall, по данным газеты Handelsblatt, может передать Украине в текущем году свыше ста танков. В их число входят как «Леопарды» различных модификаций, так и британские танки Challenger. По плану, данные танки либо снимут с хранения, либо приобретут у других государств.
Вчера канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что для завершения конфликта на Украине российская сторона, по сути, должна потерпеть поражение. Между тем европейские военные эксперты и даже некоторые политики предрекают масштабное российское наступление, целью которого станет силовое окончание конфликта на Украине. Возможно, в европейских столицах это тоже прекрасно знают, поэтому судорожно собирают всё доступное вооружение и гонят его на фронт, дабы ещё сильнее затянуть боевые действия.