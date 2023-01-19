Великобритания остаётся одной из самых активно спонсирующих украинские вооружённые силы стран. Руководство Туманного Альбиона не только передаёт Украине бронетехнику, но и снабжает украинские войска высокоточными средствами поражения, в том числе ракетами Brimstone-2, которые Британия стала передавать своим протеже уже фактически ежемесячно. Сегодня, например, британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что к отправке запланированы ещё шестьсот единиц ракет Brimstone-2.
реклама
Стоит отметить, что Brimstone-2 является ракетой класса «воздух-земля», однако для Украины, которая ежедневно теряет свои боевые самолёты (и вертолёты) их специально адаптируют для запуска с наземных установок.
В Британии свято верят в то, что ракеты Brimstone-2 сыграли ключевую роль в «остановке продвижения» российских войск.
Важно понимать, что за последние несколько недель страны коллективного Запада уже пообещали Украине поставить (и обязательно поставят) суммарно несколько сотен единиц различной техники, сотни тысяч снарядов, тысячи ракет и прочие элементы военной «помощи». И никаких ответных действий со стороны России, которой приходится расхлёбывать этот затянувшийся исключительно из-за помощи Украине со стороны Запада конфликт, если не считать ударов по объектам украинской энергетики, до сих пор не наблюдается.