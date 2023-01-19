Эскалация конфликта уже выходит за рамки. Ответных действий по-прежнему нет.

Великобритания остаётся одной из самых активно спонсирующих украинские вооружённые силы стран. Руководство Туманного Альбиона не только передаёт Украине бронетехнику, но и снабжает украинские войска высокоточными средствами поражения, в том числе ракетами Brimstone-2, которые Британия стала передавать своим протеже уже фактически ежемесячно. Сегодня, например, британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что к отправке запланированы ещё шестьсот единиц ракет Brimstone-2.

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Стоит отметить, что Brimstone-2 является ракетой класса «воздух-земля», однако для Украины, которая ежедневно теряет свои боевые самолёты (и вертолёты) их специально адаптируют для запуска с наземных установок.

В Британии свято верят в то, что ракеты Brimstone-2 сыграли ключевую роль в «остановке продвижения» российских войск.

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Важно понимать, что за последние несколько недель страны коллективного Запада уже пообещали Украине поставить (и обязательно поставят) суммарно несколько сотен единиц различной техники, сотни тысяч снарядов, тысячи ракет и прочие элементы военной «помощи». И никаких ответных действий со стороны России, которой приходится расхлёбывать этот затянувшийся исключительно из-за помощи Украине со стороны Запада конфликт, если не считать ударов по объектам украинской энергетики, до сих пор не наблюдается.