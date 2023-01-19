Хитрим, господин канцлер?

Несмотря на грозные заявления о том, что «российская агрессия» должна «провалиться», канцлер ФРГ Олаф Шольц всё-таки опасается возможного перехода Германии в глазах России в полноценного участника военного конфликта и спонсора одной из сторон. Поставка тяжёлых танков Leopard 2 станет масштабным новым витком эскалации, и канцлер ищет всё новые причины, по которым процесс передачи данных военных машин Украине можно «притормозить».

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Так, согласно сведениям ссылающейся на свои источники немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, в рамках беседы с президентом США Джо Байденом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что условием для поставки «Леопардов» на Украину является поставка танков Abrams со стороны США. Иными словами, немецкая сторона не желает принимать такие решения без санкции и примера со стороны американцев.

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Американская же сторона, тем временем, также не торопится отправлять на Украину свои основные боевые танки M1 Abrams, поскольку, как считают военные специалисты в США, украинские вооружённые силы не смогут эффективно пользоваться данной новой для них техникой, а сами танки Ambrams не предназначены для использования в украинских реалиях.