Вчера военно-патриотическая часть российского общества встрепенулась на фоне заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о необходимости и даже неизбежности блокировки YouTube в России. Впоследствии информацию о планах по закрытию популярного видеохостинга в России опровергли представители Госдумы, ну а сегодня о сохранении своей прежней позиции по данному вопросу заявили в Минцифры.
реклама
По словам руководителя ведомства Максута Шадаева, позиция Минцифры по вопросу блокировки YouTube остаётся неизменной: необходимости в данном действии по-прежнему нет.
Важно понимать, что помимо откровенно антироссийских материалов, коих на YouTube хоть и достаточно, но в общем количестве загруженных на платформу видеороликов их настоящий мизер, а полезного с разных точек зрения контента на этом самом популярном видеохостинге — огромное количество. И блокировка YouTube в данном случае нанесла бы гораздо больше вреда, чем пользы, если эту самую пользу в таком действии вообще можно найти.