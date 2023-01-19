Это для совсем непонятливых администраторов частных военных компаний.

Вчера военно-патриотическая часть российского общества встрепенулась на фоне заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о необходимости и даже неизбежности блокировки YouTube в России. Впоследствии информацию о планах по закрытию популярного видеохостинга в России опровергли представители Госдумы, ну а сегодня о сохранении своей прежней позиции по данному вопросу заявили в Минцифры.

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По словам руководителя ведомства Максута Шадаева, позиция Минцифры по вопросу блокировки YouTube остаётся неизменной: необходимости в данном действии по-прежнему нет.

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Важно понимать, что помимо откровенно антироссийских материалов, коих на YouTube хоть и достаточно, но в общем количестве загруженных на платформу видеороликов их настоящий мизер, а полезного с разных точек зрения контента на этом самом популярном видеохостинге — огромное количество. И блокировка YouTube в данном случае нанесла бы гораздо больше вреда, чем пользы, если эту самую пользу в таком действии вообще можно найти.