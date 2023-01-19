О том, что суперсовременные российские основные боевые танки Т-14 «Армата» замечены в зоне СВО, в новостях сообщалось ещё в конце декабря минувшего года. По всей видимости, на тот момент танки проходили своеобразную проверку и слаживание экипажей, ну а теперь британская разведка, ссылаясь, очевидно, на добытые ею сведения, допустила отправку «Арматы» непосредственно в район боевых действий.
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Какие задачи будут выполнять современные танки Т-14 в рамках СВО, в каком количестве они пойдут на фронт, а также на каком из многочисленных возможных направлений — этими сведениями британские спецслужбы не владеют. Собственно, по этой причине доверие к публикуемой английскими разведчиками информации, больше похожей на гадание на кофейной гуще, должно находиться где-то в районе плинтуса.
Далее британские разведчики прокомментировали, что поставка Т-14 на фронт СВО будет делаться исключительно в «пропагандистских целях», поскольку новые танки требуют иного подхода к обслуживанию и логистике, а российские танкисты вряд ли с большим энтузиазмом станут использовать пусть и новый, но всё же непроверенный в бою танк. Иными словами, британская разведка проецирует на Россию все те проблемы, с которыми придётся столкнуться украинским танкистам, которым предстоит идти в бой на поставляемых Великобританией танках Challenger-2, в корне отличающихся от всего, с чем привыкли работать танкисты постсоветского пространства.
Что же касается Т-14 «Армата», то сегодня у этого танка, напротив, есть возможность пройти боевое крещение. Рано или поздно это всё равно придётся делать, так к чему лишние ожидания?