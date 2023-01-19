Google Stadia оказалась представительницей тех проектов, которым суждено умереть в младенчестве: проработав всего несколько недель, выяснилось, что подобная система практически никому не нужна из-за массы сопутствующих неудобств и трудностей, в результате чего Google довольно быстро начала сворачивать все планы по дальнейшему развитию Stadia, а затем и вовсе объявила, что проект будет закрыт. Точка в данном вопросе была поставлена несколько часов назад вместе с отключением серверов системы.
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О том, что Stadia накроется облачным тазом, стало известно в начале осени прошлого года, когда Google официально сообщила о планах по отключению системы и стала настоятельно рекомендовать пользователям сервиса переносить свои игровые сохранения и иные важные файлы на другие системы.
Стоит отметить, что как идея Stadia весьма прогрессивна и интересна: система позволяет играть через «облако», используя для этого вычислительные мощности серверов Google, и не требуя наличия мощного ПК непосредственно дома. Возможно, в будущем к этой идее, особенно, учитывая стоимость современного компьютерного «железа» и требовательность современных игр, вернутся.