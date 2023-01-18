Это там так мира хотят, если что.

На сегодняшний день коллективный Запад практически полностью содержит Украину как в финансовом, так и в военном плане. Постоянные транши экономической помощи, нескончаемые поставки вооружений самого разного образца — всё это те две причины, по которым украинские вооружённые силы всё ещё сохраняют возможность сопротивляться. Главным спонсором остаются США, но Евросоюз уверенно занимает второе место, и сегодня представитель Еврокомиссии Набиля Массрали заявила, что ЕС передал Украине вооружений на сумму в 11,5 миллиардов евро.

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Представитель ЕК уточнила, что для компенсации поставок вооружений Украине странам ЕС из Европейского фонда мира, как бы нелепо и иронично этот фонд ни назывался, было выделено 3,1 миллиарда евро. Данный фонд создавался как один из инструментов предотвращения конфликтов и укрепления международной безопасности. На практике же, как видим, он используется как стимул для подбрасывания дров в очаг конфликта на Украине.

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Военные эксперты считают, что поставки западных систем вооружений Украине никоим образом не изменят объективную реальность на поле боя, а лишь добавят новых проблем с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом прежде незнакомой для украинских войск техники.