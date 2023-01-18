А британская разведка часом не из эстонских специалистов состоит?

Город Соледар на Донбассе перешёл под контроль российских вооружённых сил ещё на прошлой неделе, о чём в одной из сводок официально сообщило Минобороны России. Между тем украинская сторона совместно со своими европейскими покровителями, несмотря на фото- и видеодоказательства обратного, продолжали делать вид, что бои за город продолжаются. Сегодня же британская разведка решила наконец-то «соскочить» с данного вызывающего уже даже у европейской аудитории гомерический хохот «нарратива», и подтвердила, что украинская сторона утратила контроль за Соледаром.

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Ранее западные военные эксперты и ведомства утверждали, что Соледар не имеет никакого стратегического значения, при этом не объясняя, зачем украинские вооружённые силы, если он настолько незначителен, стягивали в этот населённый пункт все доступные резервы.

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При этом неангажированные военные эксперты уточняли, что на самом деле Соледар, а с ним и Бахмут (Артёмовск) являются одной из основных оборонительных линий ВСУ на Донбассе. К тому же, через эти населённые пункты проходят важные автомобильные и железные дороги, открывающие путь дальше на запад ДНР к установлению полного контроля над территорией Республики в границах Донецкой области.