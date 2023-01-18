Казалось, что разговоры о возможной блокировке YouTube в России остались далеко в прошлом году, однако основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин решил вспомнить свой 2022-й и заявил о том, что данный видеохостинг в стране будет заблокирован, а всех, кто им пользуется, якобы будут каким-то образом наказывать.
реклама
Очевидно, что у Пригожина нет никаких полномочий на подобные заявления, однако учитывая нарастающую популярность руководителя «Вагнера» в российской военно-патриотической среде, его слова долетают до большой аудитории, которая на подобные заявления отреагировала весьма напряжённо. Разобраться в ситуации решил портал Ura.ru, направивший соответствующий запрос в адрес главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна.
По словам Хинштейна, в Госдуме вообще впервые слышат о том, что YouTube в России собираются блокировать: в возглавляемом им комитете об этом ничего неизвестно.
Важно помнить, что среди российских законодателей немало тех, кто справедливо считают блокировку YouTube контрпродуктивной, поскольку помимо антироссийской пропаганды, которой там хоть и много, но в масштабах площадки это мизер, на сервисе размещена масса полезных материалов, в том числе образовательного характера.