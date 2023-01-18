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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Нидерландов заявил, что Европе в перспективе надо будет восстанавливать отношения с Россией
Правда, есть один нюанс.
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За неполный год мы уже привыкли к тому, что в руководстве коллективного Запада прочно засели хардлайнеры, не приемлющие никаких компромиссов и саботирующие любые переговорные процессы. Тем не менее, в отдельных государствах есть представители власти, которые рассуждают хотя бы немного логично. В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в рамках своего визита в США дал интервью местным СМИ, в котором, естественно, затронул тему конфликта с Россией.

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По словам Рютте, европейцы не станут давить на руководство Украины в плане ускорения переговорного процесса, поскольку, как считает Рютте, это исключительно прерогатива украинской стороны. Однако когда конфликт закончится, и мирные переговоры завершатся «успешно» (под «успешно» Рютте подразумевает некий компромисс, а не навязывание своей воли со стороны России), Европе предстоит восстанавливать отношения с Россией, поскольку, как справедливо отметил голландский премьер, Россия остаётся большой частью европейского мира и никуда не денется.

Впрочем, сперва, уточняет Рютте, Россия должна понести «ответственность» за содеянное — дескать, нельзя дать стране выйти сухой из воды. Дальше Рютте вспомнил про присоединение Крыма, после которого Россия не понесла никакой реальной ответственности, затем безосновательно заявил о российской вине в катастрофе с малазийским лайнером, за которую Россия опять же не понесла никакой ответственности.

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На самом деле, ни на какое восстановление отношений с Россией в Европе пока не нацелены, и риторика, подобная той, что использует Рютте, является лучшим тому доказательством. Восстановление отношений — это процесс, который обязан быть безусловным и исходить из объективной реальности «на земле». Когда к осознанию этой реальности придут в Европе, вопрос сложный. Возможно, для начала там должны смениться руководители — на более «приземлённых».

#россия #политика #европа #ес
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