Бояться теперь некого и нечего — и так в «санкциях» по самые уши.

На протяжении без малого девяти лет «Сбербанк» делал вид, что дела в Крыму его не касаются. Очевидно, руководство банка опасалось вторичных санкций за осуществление деятельности на полуострове. Но теперь, когда «Сбербанк» и так по уши в так называемых санкциях, опасаться больше некого и нечего: о том, что банк начинает работать в Крыму, изданию РБК сообщили в пресс-службе организации.

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Согласно комментарию пресс-службы, на полуострове уже установлены первые банкоматы «Сбербанка», а все банковские услуги и сервисы станут доступны в течение года.

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В настоящее время деятельность «Сбербанка» в странах коллективного Запада фактически зарублена на корню, поэтому руководству данной кредитной организации необходимо думать над тем, как восстанавливать показатели как с помощью новых территорий России, так и с помощью выхода на рынки дружественных или нейтральных государств. Благо, их в мире абсолютное большинство.