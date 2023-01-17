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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Премьерный эпизод сериала по The Last of Us привлёк 4,7 миллиона зрителей, это самый успешный запуск за 13 лет
Достойный результат.
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Сериал The Last of Us по одноимённой игре был чрезвычайно хорошо принят публикой — как обычными зрителями, так и профильными игрокам. И это, напомним, после огромной волны негодования по поводу неудачного (по мнению фанатов) подбора актёров на главные роли.

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Промежуточные данные от Nielsen и внутренняя статистика Warner Bros. Discovery говорят о том, что в первый же день на канале HBO и сервисе HBO Max дебютный эпизод сериала посмотрели 4,7 миллиона зрителей из США.

Данные по просмотрам получились внушительные — один из лучших за последние 13 лет, со времён телепремьеры «Подпольной империи» (тогда было 4,81 миллиона зрителей), которая запускалась ещё до появления стриминговых сервисов HBO.

Ещё о популярности дебютного эпизода The Last of US: он привлёк больше зрителей, чем любой сериал HBO с 2010 года, за исключением «Дома дракона», первую серию которого за сутки посмотрели почти 10 миллионов человек.

Если вдруг по каким-то невероятным причинам не понимаете, о чём идёт речь, то вот вам справка: сериал The Last of Us является полноценной адаптацией одноименной игры. Авторы сериала очень аккуратно обошлись с исходным материалом, что и было высоко отмечено критиками и зрителями.

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Но это только дебютный эпизод, полная картина по рейтингам вырисуется только после выхода всех серий.

#кино #the last of us #сериалы
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шопоголик
20:30
исписался неинтересно
Проверяю, удобен ли компактный ПК в путешествии, и с какими проблемами можно столкнуться
БАБУЙНЯ
20:29
говнодёр
Проверяю, удобен ли компактный ПК в путешествии, и с какими проблемами можно столкнуться
Каа
20:28
Чё куришь? Знатная дурь! Я серьёзно! Зеля поделился?
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Повторюсь Я нищий ,мне безразлично что ты можешь купить
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Дмитрий
20:27
Посмотрел. ну всеравно видно что дешево. мало экшона половина за кадром происходит видимо им лень и денег жалко. Опять проблемы прописания персонажей. Главная героиня вообще отвращение вызывает от...
Премьерный эпизод сериала по The Last of Us привлёк 4,7 миллиона зрителей, это самый успешный запуск за 13 лет
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