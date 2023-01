Достойный результат.

Сериал The Last of Us по одноимённой игре был чрезвычайно хорошо принят публикой — как обычными зрителями, так и профильными игрокам. И это, напомним, после огромной волны негодования по поводу неудачного (по мнению фанатов) подбора актёров на главные роли.

Промежуточные данные от Nielsen и внутренняя статистика Warner Bros. Discovery говорят о том, что в первый же день на канале HBO и сервисе HBO Max дебютный эпизод сериала посмотрели 4,7 миллиона зрителей из США.

Данные по просмотрам получились внушительные — один из лучших за последние 13 лет, со времён телепремьеры «Подпольной империи» (тогда было 4,81 миллиона зрителей), которая запускалась ещё до появления стриминговых сервисов HBO.

Ещё о популярности дебютного эпизода The Last of US: он привлёк больше зрителей, чем любой сериал HBO с 2010 года, за исключением «Дома дракона», первую серию которого за сутки посмотрели почти 10 миллионов человек.

Если вдруг по каким-то невероятным причинам не понимаете, о чём идёт речь, то вот вам справка: сериал The Last of Us является полноценной адаптацией одноименной игры. Авторы сериала очень аккуратно обошлись с исходным материалом, что и было высоко отмечено критиками и зрителями.

Но это только дебютный эпизод, полная картина по рейтингам вырисуется только после выхода всех серий.