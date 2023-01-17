Сериал The Last of Us по одноимённой игре был чрезвычайно хорошо принят публикой — как обычными зрителями, так и профильными игрокам. И это, напомним, после огромной волны негодования по поводу неудачного (по мнению фанатов) подбора актёров на главные роли.
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Промежуточные данные от Nielsen и внутренняя статистика Warner Bros. Discovery говорят о том, что в первый же день на канале HBO и сервисе HBO Max дебютный эпизод сериала посмотрели 4,7 миллиона зрителей из США.
Данные по просмотрам получились внушительные — один из лучших за последние 13 лет, со времён телепремьеры «Подпольной империи» (тогда было 4,81 миллиона зрителей), которая запускалась ещё до появления стриминговых сервисов HBO.
Ещё о популярности дебютного эпизода The Last of US: он привлёк больше зрителей, чем любой сериал HBO с 2010 года, за исключением «Дома дракона», первую серию которого за сутки посмотрели почти 10 миллионов человек.
Если вдруг по каким-то невероятным причинам не понимаете, о чём идёт речь, то вот вам справка: сериал The Last of Us является полноценной адаптацией одноименной игры. Авторы сериала очень аккуратно обошлись с исходным материалом, что и было высоко отмечено критиками и зрителями.
Но это только дебютный эпизод, полная картина по рейтингам вырисуется только после выхода всех серий.