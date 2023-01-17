Всё стандартно.

Когда российское оборонное ведомство в конце прошлого года заявило о выполнении плана по набору резервистов в рамках частичной мобилизации, президент России Владимир Путин прокомментировал, что факторов для её (мобилизации) возобновления на текущий момент не рассматривается. Учитывая отсутствие формального документа о завершении мобилизации, все, кому не лень, предположили, что вторая волна — это лишь вопрос времени и успехов в рамках СВО. Военные эксперты считают, что новая мобилизация «обязана быть», дабы добиться уверенной победы, ну а блогеры, западные СМИ, лидеры общественного мнения и даже руководитель оборонного ведомства сопредельного государства играют на этой теме, разгоняя в российском обществе панические настроения.

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Прокомментировать многочисленные слухи о мобилизации решил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что данную тему «искусственно будируют» как из-за рубежа, так и внутри страны. По словам Пескова, в таких случаях следует вспоминать заявления, исходящие от высшего руководства государства. Очевидно, Песков имеет в виду заявления об отсутствии предпосылок для новой волны мобилизации.

Стоит отметить, что в военных кругах гуляет информация о том, что российское оборонное ведомство попросту не сможет обеспечить призванных в рамках гипотетической второй волны мобилизации военнослужащих всем необходимым. Учитывая, с какими трудностями и с каким скрипом проходила первая волна частичной мобилизации, с подобными комментариями трудно не согласиться.

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Что же касается комментариев руководства страны, то, учитывая, что изначально и до самого последнего момента звучали заявления об отсутствии необходимости в мобилизации в принципе, то доверия к новым официальным заявлениям на эту тему, к сожалению, крайне мало.