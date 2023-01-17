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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Чебурашку» в России посмотрели рекордные 13,6 млн зрителей
Раньше рекорд держал, совершенно верно, «Аватар».
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Как вы уже знаете, отечественный фильм «Чебурашка» стал рекордсменом российского кинопроката в плане собранных средств, перегнав даже «Аватар». Выглядит красиво, убедительно, однако данная статистика не вполне корректна, поскольку покупательная способность рубля, а также цены на билеты в кинотеатры в 2009 году и сегодня — это величины, можно так выразиться, из разных эпох. Поэтому разумнее было бы использовать другие статистические сведения — например, количество посмотревших ленту людей. И вот, согласно статистике ЕАИС, по данному показателю «Чебурашка» тоже выбился в лидеры: за семнадцать дней проката ленту режиссёра Дмитрия Дьяченко посмотрели 13,607 миллионов человек.

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Для сравнения, «Аватар» в далёком 2009 году привлёк внимание 13,466 миллионов зрителей в России. Таким образом, «Чебурашка» по всем основным статистическим показателям стал рекордсменом российского кинопроката.

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Дополнительно следует отметить такие киноленты, как «Движение вверх» с 12,02 миллионами зрителей, «Холоп» с 11,63 миллионами и ремейк анимационного фильма «Король лев» с 10,9 миллионами зрителей.

#кино #чебурашка
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