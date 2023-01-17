В советские времена в отечественной оборонной промышленности явно главенствовала мысль о том, что каждый солдат одинаковый, имеет одинаковую комплекцию, рост, длину рук и шеи, а также является правшой, в результате чего оружие либо не настраивалось под конкретного стрелка в принципе, либо эти настройки были минимальными. В наши дни эргономике стрелкового оружия уделяется большое внимание, и сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что входящий в её состав холдинг «Высокоточные комплексы» сейчас работает над созданием полностью соответствующей требованиям к эргономике крупнокалиберной снайперской винтовкой.
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По словам индустриального директора комплекса вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, новое оружие «можно будет адаптировать под любого стрелка и его боевую экипировку», чему способствует большое количество регулировок различных элементов винтовки. Новая винтовка является крупнокалиберной (то, что на Западе называют «антиматериальной») и использует патрон калибра 12,7x108 мм.
Изображениями винтовки «Ростех» пока не поделился, потому что, очевидно, физически пока не существует даже её прототипа, однако, как добавил Оздоев, в новом оружии применяются современные материалы и конструктивные решения вкупе с возможностью установки широкой линейки средств прицеливания, что должно повысить тактико-технические характеристики винтовки.