После которых начнётся прибыльность картины.

Ещё до премьеры картины «Аватар: Путь воды» её режиссёр Джеймс Кэмерон заявил, что для окупаемости фильму необходимо собрать в прокате два миллиарда долларов. Что ж, фильм, судя по тенденции, уже в ближайшее время достигнет данной заветной отметки: на сегодняшний день, например, мировые сборы продолжения «Аватара» чуть превысили $1,9 миллиарда. По крайней мере, такой статистикой обладате ресурс Box Office Mojo, работающий при поддержке IMDbPro.

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Примечательно, что на «домашний» регион приходится 30 % всех сборов, или $570 миллионов. Вторым по размерам рынком для «Аватара: Путь воды» является Китай с $188 миллионами, на третьем — Франция с $108 миллионами, ну и на четвёртом расположилась Германия, где сиквел приключений синих «котов» собрал $93 миллиона.

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Что касается России, то история запутанная и официально в статистике проката не учитываемая. Как известно, голливудские киностудии взяли ноги в руки и убежали с российского рынка после начала февральских событий в прошлом году, в результате чего фильмы попадают в кинотеатры окольными путями, а их показ становится «полулегальным» или же вовсе «пиратским». Так вот, по подсчётам «Бюллетени кинопрокатчика», сборы неофициальных показов нового «Аватара» в России за минувший уикэнд составили порядка 190 миллионов рублей, при этом если сложить все показы картины, то данная сумма многократно увеличится. Хотя официальной статистики, понятное дело, нет.