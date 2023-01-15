Несколько часов назад в Сети с подачи британской газеты The Daily Mirror появилась информация о том, что Лондон рассматривает возможность поставки Украине ударных вертолётов Apache. Теперь же корреспондент Sky News Дебора Хейнс сообщила, что Минобороны Великобритании опровергло вышеизложенную информацию: заявления о поставках ударных вертолётов на Украину являются некорректными.
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Вместе с тем Хейнс приложила ссылку на официальное заявление британского правительства, из которого следует, что Туманный Альбион усилит свою политическую и военную поддержку Украины — в частности, передаст четырнадцать танков Challenger 2. В Британии свято верят в то, что сейчас «открылось окно возможностей» для поддержки Украины, поскольку Россия якобы сейчас находится в непростом положении из-за «проблем с пополнением запасов и рухнувшей морали [в войсках]».
Откуда британское правительство берёт эту непроверенную информацию, служащую исключительно для оправдания своей недальновидной позиции в отношении России, известно только ему, ведь если бы всё на самом деле было столь радужно для вооружённых сил Украины, то необходимости в поставках британских танков, не говоря уже о вертолётах, бы попросту не существовало.