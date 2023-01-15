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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Британия рассматривает возможность поставки на Украину ударных вертолётов Apache
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Западные средства массовой информации могут фанатично рассказывать про успехи ВСУ в деле сдерживания наступления российской армии, но действия спонсирующих украинские войска государств говорят совершенно об обратном развитии событий: свою и полученную из стран бывшего Варшавского договора технику Украина утратила в боевых действиях, что вынуждает эти государства отправлять уже свои собственные образцы вооружений. В частности, всё активнее ведутся разговоры о поставках Украине основных боевых танков Leopard 2 и Challenger 2, а сегодня британская газета The Daily Mirror получила информацию о готовности британских властей к отправке в зону боевых действий ударных вертолётов Apache («Апач»).

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Как передаёт издание, следом за танками Challenger 2 на Украину отправятся четыре вертолёта Apache, оснащённых ракетами Hellfire. Когда конкретно это произойдёт, не уточняется, но, согласно сведениям собеседника The Daily Mirror, «на это потребуется время».

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И здесь важно понимать одну вещь: просто поставить «Апачи» Украине недостаточно, поскольку это не видеоигра, а реальные боевые действия в реальной жизни. Вместе с вертолётами необходимо предоставить и соответствующие экипажи, и пока неясно, успела ли Великобритания обучить украинских лётчиков управлению данными машинами в рамках своей тренировочной программы, о которой известно как минимум с весны прошлого года, или же отправит своих британских «добровольцев», одетых в украинскую униформу. В любом случае, работа вертолётов в насыщенных системами ПВО участках фронта сопряжена с колоссальным риском, так что пока неясно, чем будут заниматься «Апачи» в зоне СВО.

#авиация #военная техника #военная авиация #вертолеты #ударные вертолеты
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