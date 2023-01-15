Отношения России с Грузией, мягко говоря, трудно назвать безоблачными: в истории двух стран после обретения последней своей независимости было всякое, включая даже боевые действия в 2008 году. С тех пор много воды утекло, и нынешнее руководство Грузии можно назвать если не дружественным по отношению к России, то хотя бы прагматичным — и это уже большой плюс. В частности, сегодня вице-премьер Грузии Тея Цулукиане заявила о том, что грузинское правительство не станет оказывать военную помощь сторонам конфликта на Украине, поскольку это будет означать вовлечение страны в вооружённое противостояние.
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По словам Теи Цулукиане, Грузия отлично помнит, что такое война, и сколько проблем она доставляет, поэтому государство не может позволить себе повторять ошибки и оказаться вовлечённой в вооружённый конфликт.
Данный комментарий руководства Грузии последовал за отказом страны от возвращения Украине комплексов ПВО «Бук», которые та передала грузинскому руководству в 2008 году перед началом вооружённого конфликта с Россией в Южной Осетии и Абхазии. Как отметили в Грузии, данные комплексы ПВО не были просто подарком со стороны Украины, а покупались за деньги, так что никакими обязательствами перед украинской стороной Грузия не связана.