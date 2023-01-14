Но, очевидно, такие вопросы в Германии решаться в обозримой перспективе не будут.

Как известно, в результате актов международного терроризма, факт которых коллективный Запад, скорее всего, никогда не признает, минувшей осенью были повреждены подводные газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Россию к расследованию катастрофы не допускают, поэтому ни о каком диалоге касательно восстановления данных газопроводов и речи быть не может. Тем не менее, некоторые дальновидные немецкие политики уже призывают приступить к ремонту «Северных потоков», пока это ещё возможно сделать малыми силами.

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В частности, с соответствующим предложением в интервью изданию Funke выступил премьер Саксонии Михаэль Кречмер. По словам Кречмера, если вовремя не восстановить газопровод, то разрушения будут иметь накопительный эффект, в результате чего в перспективе газопровод на долгое время будет непригоден к использованию. Саксонский премьер призывает оператора «Северного потока» обеспечить все условия для ремонта газопровода.

Дополнительно Кречмер уточнил, что данное действие — в интересах Германии, поскольку боевые действия на Украине рано или поздно закончатся, после чего стране потребуются доступные энергоресурсы. Чтобы не вызвать недоумение у общества, Кречмер добавил, что пока на Украине идут боевые действия, о закупках российского газа речи не идёт.

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Важно понимать, что газ нужен Германии, вернее, немецкой промышленности, которую сейчас активно «релоцируют» в Соединённые Штаты. А ждать окончания СВО и стабилизации отношений с Россией можно ещё очень долго, так что немецкому руководству следует смотреть на происходящее более реалистично и начинать работать в этом направлении уже сейчас.