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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Правительство Венгрии заявило, что 97 % граждан страны не поддерживают антироссийские санкции ЕС
Незаконные действия в принципе не должны вызывать никакой поддержки.
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Беспрецедентные по своему масштабу антироссийские санкции, введённые против России странами ЕС и G7, находили в сознании граждан данных государств, по большей части, поддержку — дескать, необходимо наказать «агрессора», а для этого все, даже незаконные и антирыночные средства хороши. Тот факт, что санкции бьют исключительно по тем, кто к отдаче приказа на начало боевых действий не имеет никакого отношения, обывателя обычно не волнует, ну а теперь, когда эффект бумеранга от ограничительных мер стал очевиден, европейская общественность начала задумываться, стоила ли игра свеч. Наиболее активно об этом задумываются в Венгрии — стране, которая с самого начала крайне скептически относилась к ведению с Россией экономической войны на истощение.

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Как сообщила сегодня официальный представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи, из принявших участие в национальных консультациях граждан страны 97 % не поддерживают антироссийские санкции ЕС и призвали к их снятию.

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Стоит напомнить, что Венгрия остаётся одной из крайне немногих европейских стран, следующих сравнительно суверенным курсом во внутренней и внешней политике, за что постоянно испытывает давление со стороны Евросоюза. По всей видимости, национальные консультации, стартовавшие в октябре, призваны стать своего рода доказательством для ЕС того, что Венгрия проводит политику, которую от неё требует население, и претензий к стране быть не должно.

#санкции #россия #экономика #политика #венгрия
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