Западноевропейские государства не хотели становиться первыми в поставках основных боевых танков натовского образца на Украину, поэтому делегировали эту «честь» отдельным «ястребам» из числа желающих выслужиться перед руководством — в данном случае, Польше. Президент Польши Анджей Дуда уже распорядился предоставить Украине роту танков «Леопард», теперь же, пользуясь созданным прецедентом, к поставкам танков присоединяется Британия. По крайней мере, о том, что британский премьер-министр Риши Сунак уже подготовил соответствующий указ, узнало британское издание The Sun.
реклама
Всего, согласно имеющимся у издания сведениям, будет передано двенадцать танков: четыре из них «сразу», а другие восемь — вскоре после первой поставки.
Challenger 2 является основным боевым танком британских сухопутных войск. Важно помнить, что страны коллективного Запада неохотно принимают решения о поставках танков натовского образца, поскольку они в корне отличаются от танков советского/российского образца, более прихотливы в использовании, требовательны к обслуживанию, используют другой тип снарядов, а также требуют длительного процесса переучивания экипажа. Конечно, если вместе с танками Британия не собирается посылать и переодетых в украинскую форму «добровольцев» из числа бывших британских танкистов.
В целом же эксперты сходятся во мнении, что из украинской армии создают чудовище Франкенштейна от безысходности: вся имевшаяся на начало вооружённого конфликта с Россией техника, а также всё, что удалось выскрести из стран бывшего Варшавского договора, было утрачено в боях.