Too little too late, как выразились бы англоговорящие.

Украинским вооружённым силам сейчас не хватает всего спектра вооружений: доставшиеся в наследство от СССР системы уничтожены в боях, оборонная промышленность повреждена либо напрямую ракетными ударами, либо косвенно — ударами по энергосистеме, поэтому надеяться остаётся только на спонсоров из коллективного Запада. Которые помогают, чем могут. В частности, как пишет итальянское издание RID, правительство Джорджи Мелони на днях одобрило передачу Украине систем противовоздушной обороны среднего радиуса действия SAMP/T.

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Насколько известно журналистам RID, разговоры о поставках SAMP/T идут уже несколько месяцев: первоначально итальянское руководство упорно отказывалось поставлять такие системы вооружений на Украину, однако в результате давления со стороны США позиция Рима по данному вопросу изменилась.

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SAMP/T является совместной итальянско-французской разработкой, а нежелание Италии поставлять эти системы за «бугор» связано с их высокой стоимостью, сложностью в обслуживании, а также малым их количеством в самой Италии. Проще говоря, чтобы усилить Украину, Италия ослабляет себя. Впрочем, ничего удивительного здесь нет: отсутствие реального государственного суверенитета — это всегда беда для такого государства.