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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Минобороны признали решающий вклад ЧВК «Вагнер» в успешный штурм Соледара
Регулярные войска обеспечивали поддержку, прикрытие и блокирование города.
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Как известно, в боевых действиях на Украине участвуют разные подразделения, виды и рода войск, и не всегда они являются представителями регулярных вооружённых формирований ВС РФ. В частности, огромный вклад в сражения на донбасском направлении вносят подразделения ЧВК «Вагнер», которые на протяжении нескольких месяцев пробивались по направлению к Артёмовску (Бахмуту) и его пригородам.

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Сегодня Минобороны в своей ежедневной сводке сообщило об установлении полного контроля над городом Соледар, перечислив участвовавшие в данной операции регулярные части российских вооружённых сил. Поскольку Минобороны отчитывается только о действиях официальных ВС РФ, в сводку не попали штурмовые действия «вагнеровцев», что вызвало переполох в отечественном патриотическом информационном поле. По всей видимости, в пресс-службу Минобороны поступило столь значительное количество обращений и вопросов касательно операции по взятию Соледара, что ведомство решило внести в данный вопрос ясность.

Итак, по словам представителей МО РФ, наступательные действия на соледарском направлении «осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач». Вооружённые силы РФ блокировали Соледар с севера и юга, изолировали район боевых действий и препятствовали переброске резервов в город из соседних районов, попутно оказывая артиллерийскую и авиационную поддержку. Непосредственно же штурм городских кварталов Соледара, по сообщению Минобороны, успешно провели отряды ЧВК «Вагнер». Таким образом, МО РФ признало решающий вклад «вагнеровцев» в овладение данным населённым пунктом.

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#боевые действия
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