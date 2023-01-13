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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Товарооборот между Россией и Китаем в прошлом году достиг рекордного показателя
Причём Россия в Китай продаёт товаров больше, чем Китай в Россию. Понятно, каких, но всё же товаров.
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Быть может, формально Китай сохраняет нейтралитет касательно известной ситуации в Восточной Европе, однако на деле всячески поддерживает Россию, не просто сохраняя торговые отношения, но даже наращивая их. Так, по итогам 2022 года товарооборот между РФ и КНР достиг рекордной отметки и составил $190,271 млрд.

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В большей степени, конечно, этот товарооборот вырос благодаря значительно возросшим поставкам из России в Китай — по статистике, они увеличились на 43,4 %, составив $114,149 миллиарда. Поставки товаров из Китая в Россию тоже увеличились, но всего на 12,8 %, тем самым достигнув отметки в $76,122 миллиарда. При этом важно понимать, какова традиционная структура российского экспорта, а какая — у Китая.

Важно также помнить, что рост товарооборота между Россией и Китаем — это не некая экстренная мера в условиях так называемых санкций со стороны коллективного Запада, а планомерно продолжающаяся работа на протяжении многих лет. Так, по итогам 2021 года товарооборот между РФ и КНР увеличивался на 35,8 %. Таким образом, Китай является для России главным торговым партнёром из числа одиночных стран, а не государственных объединений.

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Сейчас Россия с Китаем являются партнёрами во многих сферах, включая военную, и активно занимаются созданием альтернативного центра силы и принятия решений в мире. Кроме того, группа БРИКС сейчас работает над тем, чтобы создать собственную резервную валюту, которая положит конец главенству доллара в международных расчётах. Сломав, образно выражаясь, кощееву иглу.

#финансы #китай #россия #экономика #политика
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