После того, как на днях «Чебурашка» стал самым кассовым отечественным фильмом в истории российского кинопроката, собрав более трёх миллиардов рублей и обогнав предыдущего держателя рекорда в лице фильма «Холоп», следующей целью стал обгон «Аватара». Учитывая тенденцию, данное событие должно было произойти со дня на день, и вот, сегодня, согласно статистике ЕАИС, знаменательное событие произошло: приключения мохнатого чудо-зверя собрали 3,528 миллиарда рублей, тогда как «Аватар» за 2009 год собрал чуть больше 3,51 миллиарда.
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Стоит отметить, что на сегодняшний день в десятке самых кассовых фильмов в российском прокате половина — это кино отечественного производства, что не может не радовать.
С другой стороны, радоваться пока всё же рано, поскольку фильмы уровня «Чебурашки» в России выходят архиредко, а чтобы заместить ушедшие западные кинокомпании и спасти тем самым индустрию кинотеатров, отечественным киностудиям, по подсчётам Минкультуры, необходимо снимать по три сотни фильмов ежегодно. Пока что таких мощностей в России даже близко нет, поэтому в Госдуме рассматривают законопроект о принудительном лицензировании западных фильмов для кинопроката — с учётом критики представителей индустрии.