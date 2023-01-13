Украинские власти с активностью, достойной лучшего применения, заявляют о том, что их страна уже фактически, но не юридически является членом НАТО. В недавнем интервью западным СМИ министр обороны Украины Алексей Резников сначала заявил, что Украина выполняет «миссию НАТО» и находится на переднем крае защиты «цивилизованного мира», теперь же в интервью BBC он заявил, что страна де-факто уже является членом Североатлантического альянса.
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По словам Резникова, страны НАТО, ранее беспокоившиеся о том, что их активное вовлечение в конфликт может привести к неконтролируемой эскалации, изменили свой «подход к ситуации», а украинские войска уже обладают натовским оружием и пониманием того, как его применять. Резников считает, что поставки танков и истребителей Украине неизбежны, а весной начнутся новые активные боевые действия с наступательными и контрнаступательными операциями.
Сомнений в искренности и обоснованности данных заявлений оставаться уже не должно: страны НАТО во главе с США практически полностью содержат вооружённые силы Украины, осуществляют управление, предоставляют разведданные, передают всё новые и новые эшелоны техники и занимаются обучением военных и экипажей этой самой техники.