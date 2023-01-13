То, что НАТО пока неофициально, но в максимально возможной мере финансирует, снабжает и, чего уж греха таить, управляет украинскими войсками, на сегодняшний день не должно ни для кого уже являться секретом. Ставки повышаются: страны альянса либо готовятся, либо уже передают Украине свои тяжёлые танки, а по периметру границ ситуацию круглосуточно мониторят разведывательные самолёты и беспилотники. Сегодня же стало известно, что НАТО готовится к переброске своего авиационного радарного комплекса AWACS в Румынию, где он будет следить за «военной активностью России».
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По плану, самолёты прибудут в новое место дислокации 17 января. Не исключено, что в НАТО что-то знают, в результате чего необходимость в самолётах AWACS на данном направлении, на котором никакой активности российских войск (пока?) нет, всё же возникла.
Самолёты AWACS являются частью американской системы обнаружения и контроля; в России их аналогами выступают самолёты-разведчики А-50. Отличительной особенностью самолётов данного класса является выступающая из их фюзеляжа радарная «тарелка».