Немецкая внешняя политика нынче всё больше напоминает выражение «и хочется, и колется»: и выслужиться перед США нужно, и окончательно уничтожать все отношения с Россией, которые всё равно придётся когда-нибудь восстанавливать, не хочется. Поэтому в плане отправки Украине систем вооружений немецкое руководство пока проявляет сдержанность. Сегодня, например, в правительстве Германии сообщили, что готовы отправить украинским войскам БМП Marder, однако пока не обсуждало поставки немецких танков, в том числе Leopard 2.
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Стоит отметить, что первой страной, которая отправит Украине танки натовского образца — те самые «Леопарды» — станет Польша, о чём президент страны Анджей Дуда заявил вчера в рамках встречи со своим украинским коллегой. Всего Польша на данном этапе поставит Украине роту танков «Леопард», ну а в натовскую роту обычно входит 14 машин.
Западные страны пока не торопятся заместить утраченные Украиной запасы бронетехники натовскими образцами, поскольку это будет свидетельствовать о новом витке эскалации конфликта, а также чревато антирекламой данной бронетехники, вызванной отсутствием условий для её обслуживания и ремонта, а также проблемами с логистикой и полным отсутствием стандартизации. Впрочем, положение отчаянное и требующее соответствующих мер, когда об эффективности уже мало кто задумывается.