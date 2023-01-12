Видимо, ждут, как Россия ответит на поставку «Леопардов» с Польши.

Немецкая внешняя политика нынче всё больше напоминает выражение «и хочется, и колется»: и выслужиться перед США нужно, и окончательно уничтожать все отношения с Россией, которые всё равно придётся когда-нибудь восстанавливать, не хочется. Поэтому в плане отправки Украине систем вооружений немецкое руководство пока проявляет сдержанность. Сегодня, например, в правительстве Германии сообщили, что готовы отправить украинским войскам БМП Marder, однако пока не обсуждало поставки немецких танков, в том числе Leopard 2.

реклама

Стоит отметить, что первой страной, которая отправит Украине танки натовского образца — те самые «Леопарды» — станет Польша, о чём президент страны Анджей Дуда заявил вчера в рамках встречи со своим украинским коллегой. Всего Польша на данном этапе поставит Украине роту танков «Леопард», ну а в натовскую роту обычно входит 14 машин.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Западные страны пока не торопятся заместить утраченные Украиной запасы бронетехники натовскими образцами, поскольку это будет свидетельствовать о новом витке эскалации конфликта, а также чревато антирекламой данной бронетехники, вызванной отсутствием условий для её обслуживания и ремонта, а также проблемами с логистикой и полным отсутствием стандартизации. Впрочем, положение отчаянное и требующее соответствующих мер, когда об эффективности уже мало кто задумывается.