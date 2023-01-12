Сербы понимают, что не надо плевать в колодец, ведь ещё пригодится воды напиться.

Сербия остаётся единственной европейской страной, которая ни в какой степени не поддержала антироссийские так называемые санкции. Причина этого проста: в отличие от большей части Европы, Сербия не передала свой суверенитет Евросоюзу, и может принимать самостоятельные решения. Сегодня же глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что позиция Белграда относительно антироссийских санкций остаётся «непоколебимой».

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По словам Дачича, нарушение территориальной целостности Украины в Сербии считают ошибочным, а введение санкций против России — это вопрос, затрагивающий сербские государственные интересы. Иными словами, Сербия и дальше будет придерживаться взвешенной позиции касательно отношений с Россией.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна изменит своё отношение к санкциям против России только в случае экзистенциальной угрозы самой республике. И здесь патриотически настроенным россиянам следует сразу отдавать себе отчёт в том, что Сербия хоть и является дружественной России страной, но окружена недоброжелателями, а также отрезана от выхода к морю. В случае чего Москва просто физически не сможет никак помочь Белграду, поэтому не следует разочаровываться и расстраиваться, если рано или поздно Сербию «сломают», вынудив присоединиться к антироссийским мерам.