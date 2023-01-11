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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России зафиксирован рекорд потребления энергии
10 января потребляемая мощность составила 163,52 гигаватта.
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Декабрь и январь традиционно становятся месяцами, в течение которых в России происходит установление всё новых и новых рекордов потребления энергии. Обычно январь — самый морозный месяц, а это значит, что для обогрева помещений, где это происходит с помощью электрических нагревателей, требуется значительное увеличение рабочей мощности этих самых нагревателей. Как стало известно, вчера, 10 января, в России был зафиксирован очередной рекорд потребления энергии, составивший 163,52 ГВт. Нынешний рекорд на 2 102 МВт превосходит предыдущий рекорд, зафиксированный в конце декабря 2021 года.

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О достижении рекорда сообщил «Системный оператор» Единой энергосистемы России, уточнивший, что рекорд был достигнут 10 января в полдень по московскому времени при среднесуточной температуре воздуха -19,7 градусов.

#энергетика
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