США продолжают максимально вкладываться в противостояние с Россией в прокси-войне на территории Украины. Недавно Штаты начали собирать рекордный за время боевых действий пакет военной помощи Украине на сумму свыше $3 миллиардов, в состав которого помимо всего прочего войдёт 50 единиц БМП Bradley, теперь же американцы подумывают о том, чтобы передать на фронт ещё и бронемашины Stryker.
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Согласно сведениям издания Politico, соответствующее решение может быть озвучено в конце следующей недели, когда США объявят об очередном пакете помощи Украине. Как пишет Politico, бронемашины Stryker отличаются большей вместимостью личного состава и более тихими двигателями, однако в качестве недостатков перечисляются слабая защита и менее мощное вооружение.
Стоит помнить, что в дополнение к поставкам из США посильную помощь Киеву в ближайшее время окажут Франция с Германией, которые передадут лёгкие танки AMX-10RC и БМП Marder соответственно. Кроме того, Германия собирается передать Украине дополнительную батарею ЗРК Patriot вдобавок к той, что поставят США. В общем, мы имеем дело с наглядным доказательством того, что своя военная техника у Украины безвозвратно утрачена в боях за эти 10,5 месяцев.