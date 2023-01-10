Вот уже на протяжении многих месяцев с фронтов специальной военной операции не приходит никаких сведений об ударных беспилотниках Bayraktar TB2, которые в начале СВО преподносились украинской стороной чуть ли не как «вундер-ваффе», способное решить исход боевых действий. Причинами данного развития событий озадачились в турецком издании SavunmaSanayiST, и пришли к любопытному выводу.
реклама
По мнению журналистов издания, Турция прекратила поставлять «Байрактары» на Украину по той причине, что стала своего рода посредником в этом вооружённом конфликте, перестав поставлять одной из его сторон «летальную продукцию». Турецкая помощь Украине теперь ограничивается средствами индивидуальной защиты и поставками бронеавтомобилей. Иными словами, тем, что не может напрямую наносить ущерб противоборствующей стороне.
Стоит отметить, что издание SavunmaSanayiST назвало хоть и красивую, но вряд ли основную причину прекращения поставок «Байрактаров» на Украину. Дело в том, что в течение нескольких месяцев эти «Байрактары» ежедневно фигурировали в сводках уничтоженных БПЛА российскими средствами ПВО, по факту ни коим образом не повлияв на ход боевых действий на территории Украины. Логично предположить, что антиреклама и так уже проведена запредельная, и дальше портить репутацию «Байрактарам» нет никакого смысла.
Важно помнить, что ударные беспилотники хорошо себя проявляют в конфликтах, где у противника либо полностью отсутствует ПВО, либо оно морально устарело до степени незначительности. В вооружённых конфликтах с армией высшего уровня практического смысла в подобных аппаратах фактически нет.