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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Турции объяснили, почему страна перестала поставлять «Байрактары» на Украину
Неприятную правду-то, понятное дело, никто не скажет.
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Вот уже на протяжении многих месяцев с фронтов специальной военной операции не приходит никаких сведений об ударных беспилотниках Bayraktar TB2, которые в начале СВО преподносились украинской стороной чуть ли не как «вундер-ваффе», способное решить исход боевых действий. Причинами данного развития событий озадачились в турецком издании SavunmaSanayiST, и пришли к любопытному выводу.

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По мнению журналистов издания, Турция прекратила поставлять «Байрактары» на Украину по той причине, что стала своего рода посредником в этом вооружённом конфликте, перестав поставлять одной из его сторон «летальную продукцию». Турецкая помощь Украине теперь ограничивается средствами индивидуальной защиты и поставками бронеавтомобилей. Иными словами, тем, что не может напрямую наносить ущерб противоборствующей стороне.

Стоит отметить, что издание SavunmaSanayiST назвало хоть и красивую, но вряд ли основную причину прекращения поставок «Байрактаров» на Украину. Дело в том, что в течение нескольких месяцев эти «Байрактары» ежедневно фигурировали в сводках уничтоженных БПЛА российскими средствами ПВО, по факту ни коим образом не повлияв на ход боевых действий на территории Украины. Логично предположить, что антиреклама и так уже проведена запредельная, и дальше портить репутацию «Байрактарам» нет никакого смысла.

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Важно помнить, что ударные беспилотники хорошо себя проявляют в конфликтах, где у противника либо полностью отсутствует ПВО, либо оно морально устарело до степени незначительности. В вооружённых конфликтах с армией высшего уровня практического смысла в подобных аппаратах фактически нет.

#беспилотники #бпла #военная техника #bayraktar #bayraktar tb2
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XAM
16:28
Видел. Как они воевали с Афганистаном и как позорно оттуда бежали бросив рабочую технику и поверивших в НАТО местных. К счастью у РФ достаточно современного ядерного оружия, запасы которого постоянно ...
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Дмитрий Юфа
16:28
Ну и где тут D15 не лидирует?
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Скиталец
16:28
За слова отвечаешь? а ну давай с тобой один на один, я тебя в нулину уничтожу ничтожество. Пиши свой никнейм Я тебя сейчас друзья добавлю один на один поиграем чмоша
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Шебуршоид
16:27
У меня upper intermediate.
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
SVG4K
16:27
да всем насрать
16 или 32 ГБ — сколько памяти нужно в игровом компьютере в 2023 году
Скиталец
16:27
Красавчик брат мы богатые, мы себе можем позволить
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Скиталец
16:26
Это ты даун, играешь в какую-то параши... Нормальные пацаны нагибают в fortnite. У меня уже 83 лвл
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SVG4K
16:26
А что тупить зачем, подождать полгода хотя бы пока цены устаканяться, и потом брать. С начала все равно будут хреновые конфиги. По 30-му поколению более менее модели с не завышенной нагло ценой вышли ...
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Козырной Туз
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Козырной Туз
16:24
128 поставил и забыл
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