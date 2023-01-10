Тут уже не знаешь, как на это реагировать.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Чем отчаяннее становится положение, тем более безрассудные заявления начинают звучать от отчаявшейся стороны. Примерно так можно охарактеризовать сегодняшний комментарий руководителя пресс-службы Государственного Департамента США Неда Прайса касательно сотрудничества Китая с Россией.

реклама

По словам Прайса, в Госдепе внимательно следят за принимаемыми КНР решениями «в ответ на любые российские запросы помощи в сфере безопасности». По словам Прайса, Соединённые Штаты «ясно дали понять» руководству Китая, каковы будут последствия помощи Поднебесной в избегании Россией наложенных на неё санкций, а также используемой в рамках специальной военной операции помощи в сфере безопасности.

О каких последствиях в отношении Китая со стороны США идёт речь, не вполне ясно. Дело в том, что Китай и США являются ключевыми торговыми партнёрами друг для друга, и, естественно, ни одна из сторон в здравом уме не захочет лишаться взаимовыгодных отношений.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

К сожалению, двойные стандарты, ставшие символом внешней политики коллективного Запада во главе с США, никуда не деваются: Сияющему граду на холме помогать, кому он считает нужным и как он считает нужным, можно, а другим действовать аналогичным образом почему-то нельзя.