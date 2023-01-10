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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США грозят Китаю наказанием за его поддержку России
Тут уже не знаешь, как на это реагировать.
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Чем отчаяннее становится положение, тем более безрассудные заявления начинают звучать от отчаявшейся стороны. Примерно так можно охарактеризовать сегодняшний комментарий руководителя пресс-службы Государственного Департамента США Неда Прайса касательно сотрудничества Китая с Россией.

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По словам Прайса, в Госдепе внимательно следят за принимаемыми КНР решениями «в ответ на любые российские запросы помощи в сфере безопасности». По словам Прайса, Соединённые Штаты «ясно дали понять» руководству Китая, каковы будут последствия помощи Поднебесной в избегании Россией наложенных на неё санкций, а также используемой в рамках специальной военной операции помощи в сфере безопасности.

О каких последствиях в отношении Китая со стороны США идёт речь, не вполне ясно. Дело в том, что Китай и США являются ключевыми торговыми партнёрами друг для друга, и, естественно, ни одна из сторон в здравом уме не захочет лишаться взаимовыгодных отношений.

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К сожалению, двойные стандарты, ставшие символом внешней политики коллективного Запада во главе с США, никуда не деваются: Сияющему граду на холме помогать, кому он считает нужным и как он считает нужным, можно, а другим действовать аналогичным образом почему-то нельзя.

#китай #сша #экономика #политика
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И что? При этом армия Китая ненамного больше армии РФ, а ближайший мобилизационный резерв - около 3 миллионов, насколько помню. Нет там 10 миллионных армий, это миф уровня средней школы.
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Скиталец
23:46
Я гамаю на ультрах. А ты сасай
Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами
hooteenpooy
23:45
Особенно прикольно у бритишей получается троллить самих себя. Посмотрите серию про трёхколёсную повозку Reliant Robin. Одно только начало чего стоит. 🤣
Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами
GPretender
23:45
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