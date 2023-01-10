Чем отчаяннее становится положение, тем более безрассудные заявления начинают звучать от отчаявшейся стороны. Примерно так можно охарактеризовать сегодняшний комментарий руководителя пресс-службы Государственного Департамента США Неда Прайса касательно сотрудничества Китая с Россией.
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По словам Прайса, в Госдепе внимательно следят за принимаемыми КНР решениями «в ответ на любые российские запросы помощи в сфере безопасности». По словам Прайса, Соединённые Штаты «ясно дали понять» руководству Китая, каковы будут последствия помощи Поднебесной в избегании Россией наложенных на неё санкций, а также используемой в рамках специальной военной операции помощи в сфере безопасности.
О каких последствиях в отношении Китая со стороны США идёт речь, не вполне ясно. Дело в том, что Китай и США являются ключевыми торговыми партнёрами друг для друга, и, естественно, ни одна из сторон в здравом уме не захочет лишаться взаимовыгодных отношений.
К сожалению, двойные стандарты, ставшие символом внешней политики коллективного Запада во главе с США, никуда не деваются: Сияющему граду на холме помогать, кому он считает нужным и как он считает нужным, можно, а другим действовать аналогичным образом почему-то нельзя.