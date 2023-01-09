Здесь главное, чтобы у «давителей» пупок не развязался давить на весь не следующий за ними мир.

Политика двойных стандартов, которой придерживаются страны коллективного Запада во главе с США, порой доходит до такого абсурда, что становится и смешно, и грустно одновременно. Сегодня, как передаёт ТАСС, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказался на тему военной помощи, которую Иран предоставляет России — имея в виду, очевидно, якобы поставку ударных беспилотных летательных аппаратов, известных как Shahed-136 и ремаркированных в России как «Герань-2».

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По словам Салливана, США будут увеличивать давление на Иран за его действия, в результате которых на Украине применяются иранские вооружения.

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Стоит отметить, что пока никто так и не доказал, что за брендом «Герань-2» скрываются именно иранские дроны-камикадзе Shahed-136, а Россия с Ираном опровергают соответствующую информацию. Безусловно, визуально эти аппараты похожи, но бытует мнение, что Россия договорилась с Ираном об их производстве по лицензии. Кроме того, важно понимать, что в масштабах нынешнего конфликта на Украине поставки иранских вооружений России, если они и впрямь имеют место, крайне незначительны относительно того, что поставляют Украине её западные спонсоры. Хотя шуму «Герани»/«Шахиды» за это время, справедливости ради, наделали больше, чем все западные «вундер-ваффе» вместе взятые.