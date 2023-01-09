Британская разведка зачастую просто перепечатывает донесения из различных СМИ, тем самым теряя свою компетентность и фактор доверия к публикуемым ею сведениям. Тем не менее, иногда в отчётах британских разведчиков проскальзывают сведения, которые действительно можно назвать результатами работы разведки. В частности, ряд СМИ, ссылаясь на разведывательные ведомства Великобритании, включая MI6, начали сообщать о наращивании активности Россией в деле использования своих суперсовременных истребителей пятого поколения Су-57 в рамках специальной военной операции.
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Первое применение Су-57 в ходе СВО было зафиксировано британскими разведчиками в июне 2022 года, и дальше их применение только увеличивалось. Впрочем, как констатируют разведчики, Россия пока не рискует входить новейшими истребителями непосредственно в воздушное пространство Украины, опасаясь систем противовоздушной обороны. Проще говоря, в рамках спецоперации российские истребители пятого поколения проходят своеобразное боевое крещение и испытательные полёты, как цинично бы это ни звучало.
Стоит отметить, что об успешном применении Су-57 на Украине ещё в середине осени заявлял командующий специальной военной операцией, генерал армии Сергей Суровикин. Для каких целей используются данные самолёты, не уточнялось, но по своему классу Су-57 являются многофункциональными истребителями, так что могут выполнять широкий спектр задач, включая дальнобойные ракетные удары.
В декабре ВКС России была передана новая партия Су-57, а расширение производственных мощностей для наращивания выпуска новых машин — продолжается.