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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия активно применяет истребители пятого поколения Су-57 в рамках СВО
Хоть и пока не рискует заходить ими в воздушное пространство Украины.
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Британская разведка зачастую просто перепечатывает донесения из различных СМИ, тем самым теряя свою компетентность и фактор доверия к публикуемым ею сведениям. Тем не менее, иногда в отчётах британских разведчиков проскальзывают сведения, которые действительно можно назвать результатами работы разведки. В частности, ряд СМИ, ссылаясь на разведывательные ведомства Великобритании, включая MI6, начали сообщать о наращивании активности Россией в деле использования своих суперсовременных истребителей пятого поколения Су-57 в рамках специальной военной операции.

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Первое применение Су-57 в ходе СВО было зафиксировано британскими разведчиками в июне 2022 года, и дальше их применение только увеличивалось. Впрочем, как констатируют разведчики, Россия пока не рискует входить новейшими истребителями непосредственно в воздушное пространство Украины, опасаясь систем противовоздушной обороны. Проще говоря, в рамках спецоперации российские истребители пятого поколения проходят своеобразное боевое крещение и испытательные полёты, как цинично бы это ни звучало.

Стоит отметить, что об успешном применении Су-57 на Украине ещё в середине осени заявлял командующий специальной военной операцией, генерал армии Сергей Суровикин. Для каких целей используются данные самолёты, не уточнялось, но по своему классу Су-57 являются многофункциональными истребителями, так что могут выполнять широкий спектр задач, включая дальнобойные ракетные удары.

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В декабре ВКС России была передана новая партия Су-57, а расширение производственных мощностей для наращивания выпуска новых машин — продолжается.

#авиация #военная авиация #су-57
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GPretender
19:33
Саблин еще тот пи3дун... "По данным Минобороны РФ, по состоянию на начало января уничтожено более 360 самолетов ВСУ." - такого количества у Украины отродясь не было... Опять очередной де6ильный вброс....
Украинские националисты снова сбили собственный истребитель
hooteenpooy
19:33
О, спасибо, мужик, за нормальный контент по теме оверклокинга :)
Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами
Евгений Самара
19:29
Каструля, вали с русского сайта, у вас своя версия Оверов есть.
Сухогруз с украинской кукурузой сел на мель в Суэцком канале
Симаргл
19:26
Пипл хавает
Сухогруз с украинской кукурузой сел на мель в Суэцком канале
hooteenpooy
19:26
Да, у винды и линукса – разный взгляд на всё. Винда близка к предку, т.е. MS-DOS, в котором был принцип "всё лежит в одной папке", а в линуксе всё раскидано по тысяче папок: логи – тут, конфиги – та...
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
Симаргл
19:25
С кастрюли надо крышку снимать , чтоб меньше кипела
Сухогруз с украинской кукурузой сел на мель в Суэцком канале
Алексей Носков
19:25
Судя по выражению морды лица на этом скрине, Чебуратор маньяк-педофил:D
Сборы «Чебурашки» за праздничный период перевалили за три миллиарда рублей
Chimbal
19:22
"В Windows" - Все еще проще, я просто распаковываю нужную версию приложения и использую там же где распаковал, хоть с флешки, пока линуксоиды трахаются с зависимостями и прочими извращениями свойствен...
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
hooteenpooy
19:21
> изначально запиленное на коленках одним энтузиастом То же самое можно написать и про весь линукс. Линукс это что-то "изначально запиленное на коленках одним энтузиастом" 😂😂😂👍
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
Добрый Фей
19:20
Смысл такой же, как и у всех ссд со скоростью выше 3ГБ/с. Хотя, напритмер, мой оптан 900р с 300Мб в 4к и2700 линейными уступает в отзывчивости и скорости загрузки рейду из 2 самсов950 про на 256 Гб с...
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