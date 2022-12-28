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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новая партия суперсовременных истребителей пятого поколения Су-57 передана ВКС России
Сколько это в штуках, не уточняется.
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На сегодняшний день авиационный парк истребителей Су-57 остаётся слишком незначительным в количественном отношении, чтобы говорить о нём, как о некой грозной силе, но данная ситуация планомерно исправляется. Сегодня, например, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о том, что авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре изготовил и передал Минобороны России, а конкретно воздушно-космическим силам, очередную партию данных истребителей пятого поколения.

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Как заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, авиазавод выполнил программу текущего года по производству Су-57 и Су-35С [ранее в декабре — прим. ред.], и продолжит выполнять свои обязательства в плане гособоронзаказа. Что касается самолётов, поставки которых в войска запланированы на следующий год, то они уже находятся в производстве.

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Су-57 является самым современным российским истребителем. Принадлежность к так называемому пятому поколению означает, помимо всего прочего, также соответствие требованиям по малозаметности («стелс»): самолёт выполнен в способствующей рассеиванию сигналов радаров геометрической форме, имеет уменьшенный тепловой след, а часть вооружения скрывается во внутренних отсеках самолёта.

#авиация #истребители #военная авиация
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