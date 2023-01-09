Важно понимать, что не всё иностранное = западное. Отсюда и обнадёживающая статистика.

Объявленная против России санкционная война не привела к желаемым для развязавших её государств результатам, да и большая часть мира никак этот безрассудный порыв не поддержала. Как следствие, 75.9% иностранных компаний продолжили работу в России, о чём сегодня сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

реклама

По мнению Володина, это свидетельствует о том, что российский деловой климат способствует развитию бизнеса, ну а те, кто ушли, теперь терпят «миллиардные издержки».

Кроме того, как уточняет спикер Госдумы, место ушедших компаний уже занимают отечественные производители. В частности, на 42 % увеличилось производство одежды, и на 15 % — лекарств.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Стоит, впрочем, понимать, что далеко не все иностранные фирмы из числа оставшихся являются именно западными. Кроме того, не стоит преждевременно радоваться: дело в том, что многие из ушедших западных компаний не имеют аналогов в своей сфере деятельности — в частности, производители микроэлектроники Intel, AMD и NVIDIA официально в России больше не представлены, а у параллельного импорта имеются свои ограничения и необходимость оплачивать маржу посредников. Причём ситуация явно не начнёт исправляться в ближайшие годы, поскольку уровень противостояния с Западом только увеличивается.