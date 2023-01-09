Объявленная против России санкционная война не привела к желаемым для развязавших её государств результатам, да и большая часть мира никак этот безрассудный порыв не поддержала. Как следствие, 75.9% иностранных компаний продолжили работу в России, о чём сегодня сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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По мнению Володина, это свидетельствует о том, что российский деловой климат способствует развитию бизнеса, ну а те, кто ушли, теперь терпят «миллиардные издержки».
Кроме того, как уточняет спикер Госдумы, место ушедших компаний уже занимают отечественные производители. В частности, на 42 % увеличилось производство одежды, и на 15 % — лекарств.
Стоит, впрочем, понимать, что далеко не все иностранные фирмы из числа оставшихся являются именно западными. Кроме того, не стоит преждевременно радоваться: дело в том, что многие из ушедших западных компаний не имеют аналогов в своей сфере деятельности — в частности, производители микроэлектроники Intel, AMD и NVIDIA официально в России больше не представлены, а у параллельного импорта имеются свои ограничения и необходимость оплачивать маржу посредников. Причём ситуация явно не начнёт исправляться в ближайшие годы, поскольку уровень противостояния с Западом только увеличивается.