На протяжении многих месяцев в Беларусь стягиваются не только российские сухопутные войска с огромным количеством техники, но и авиационная техника. Сегодня в Беларусь прибыли российские вертолёты, а вскоре после этого Минобороны республики сообщило о том, что с 16 января по 1 февраля сего года пройдёт совместное белорусско-российское лётно-тактическое учение с использованием авиационных подразделений вооружённых сил РФ и РБ, входящих в состав региональной группировки войск.
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Как уточнили в ведомстве, в ходе учения будут задействованы все аэродромы и полигоны военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны ВС РБ.
Какие сценарии будут отрабатываться в ходе учения, не поясняется. Тревогу вызывает тот факт, что украинские официальные лица постоянно заявляют об опасности повторного наступления российской армии со стороны Беларуси, а также тот факт, что незадолго до начала специальной военной операции также были совместные учения. Переросшие, как мы все знаем, в нечто большее.