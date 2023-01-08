Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны Беларуси назвало сроки проведении совместных белорусско-российских лётно-тактических учений
Начало — 16 января. Окончание — 1 февраля. Но это официально.
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

На протяжении многих месяцев в Беларусь стягиваются не только российские сухопутные войска с огромным количеством техники, но и авиационная техника. Сегодня в Беларусь прибыли российские вертолёты, а вскоре после этого Минобороны республики сообщило о том, что с 16 января по 1 февраля сего года пройдёт совместное белорусско-российское лётно-тактическое учение с использованием авиационных подразделений вооружённых сил РФ и РБ, входящих в состав региональной группировки войск.

реклама

Как уточнили в ведомстве, в ходе учения будут задействованы все аэродромы и полигоны военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны ВС РБ.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Какие сценарии будут отрабатываться в ходе учения, не поясняется. Тревогу вызывает тот факт, что украинские официальные лица постоянно заявляют об опасности повторного наступления российской армии со стороны Беларуси, а также тот факт, что незадолго до начала специальной военной операции также были совместные учения. Переросшие, как мы все знаем, в нечто большее.

#россия #политика #беларусь
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Зеленский заявил, что Украина продолжает рассчитывать на поддержку и помощь со стороны Вашингтона
В Швеции жалуются на «невыполнимые» требования Турции для вступления страны в НАТО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ретро сборка на AMD FX и двух видеокартах - раньше было лучше
97
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить
114
Прощай АМД - здравствуй Интел
105
Как поживает Intel Соre i5 760 в 2023 году - тесты, скриншоты и большие буквы
88
Топ 10 лучших фильмов за 2022 год
5
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
46
Сказ о том, как AMD снова села в лужу и рискует потерять остаток доли на рынке дискретных GPU
136
ТОП-12 причин не экономить на корпусе для игрового компьютера
25
Лучшие игры ушедшего 2022 года
7
В чем причина страха американцев перед обновленным фрегатом "Горшков" с "Цирконом"
16

Сейчас обсуждают

KGBT+ v3
19:59
похож )
США могут провести свою СВО на территории Мексики из-за вспыхнувшего конфликта
Николай Николаев
19:59
..не спрашивайте что это отмечено🙂(бесславно павшие «освободители»)Welcome to Ukraine!
В зоне СВО на передовой активно используются новейшие Т-90М "Прорыв"
Козырной Туз
19:58
нажрался что ли?
США могут провести свою СВО на территории Мексики из-за вспыхнувшего конфликта
Козырной Туз
19:57
если они ещё тут были бы, эти "технические статьи" ))))
США могут провести свою СВО на территории Мексики из-за вспыхнувшего конфликта
KGBT+ v3
19:57
лучше в галактический суд
США могут провести свою СВО на территории Мексики из-за вспыхнувшего конфликта
Козырной Туз
19:57
значит это расизм, подай на них в американский суд
США могут провести свою СВО на территории Мексики из-за вспыхнувшего конфликта
Николай Шишкин
19:56
На 2ом фото явный удар бы. Если бы трескались, как говорили, от возможного расширения метала, то и трещины были соответствующие с началом развития у краев, как будто стекло выдавливает. А это ерунда, ...
Камера Google Pixel 7 трескается по невыясненной причине
KGBT+ v3
19:56
наверное то что я нигер ))
США могут провести свою СВО на территории Мексики из-за вспыхнувшего конфликта
Козырной Туз
19:56
а что с тобой ни так?
США могут провести свою СВО на территории Мексики из-за вспыхнувшего конфликта
KGBT+ v3
19:55
за просто так )
США могут провести свою СВО на территории Мексики из-за вспыхнувшего конфликта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем