Похож на Tesla. Кажется.

В Сети появились фотографии первого автомобиля Xiaomi, который в настоящий момент проходит испытания на дорогах общего пользования в Китае. Также стала известна кое-какя информация насчёт стоимости такого авто.

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Первый автомобиль Xiaomi в настоящий момент известен под кодовым названием Modena. Ранее журналистам становилось известно, что он будет стоить в пределах от 22 до 29 тысяч долларов. Позже стало известно о более суровой «вилке» — от 38 до 44 тысяч долларов.

В текущем году Xiaomi Modena точно не выйдет, поскольку его массовое производство запланировано аж на 2024 год. Захочет ли производитель представить новинку заранее и начать собирать предзаказы — вопрос открытый.

Тестовый экземпляр автомобиля от Xiaomi — это полностью электрический седан с длинным капотом и лазерным дальномером под ветровым стеклом. В Сети есть информация о том, что автомобиль будет доступен пользователям в трёх комплектациях. Но во всех случаях машины будут оснащены Qualcomm 8295. Две версии будут более простые в плане оснащения батареей — железо-фосфатной Blade производства BYD, совместимой с 400-вольтовой зарядкой.

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Третий и более дорогой вариант — это автомобиль с батареей Qilin (Цилинь) от производителя CATL. Такой вариант поддерживает 800-вольтовую зарядку и будет заряжаться с 0 до 80 % за 15 минут. Никаких других технических характеристик будущих автомобилей от Xiaomi представлено не было. Зато мы точно знаем, что производитель также ведёт работу над болидом под кодовым названием Le Mans. Он должен поступить в продажу в 2025 году.