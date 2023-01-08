Операция уже осуществлена.

2022-й год у большей части населения России прошёл под шквалом новостей с фронта специальной военной операции, поэтому нет ничего удивительного в том, что люди крайне болезненно отреагировали на известие о трагедии в Макеевке в Донецкой Народной Республике, где в результате обстрела из РСЗО HIMARS в первую минуту нового года погибли размещённые в здании местного ПТУ мобилизованные военнослужащие ВС РФ. По официальным данным, число только погибших составило восемьдесят девять военнослужащих, при неназванном количестве раненых. Сегодня же Минобороны России в своём ежедневном отчёте о ходе боевых действий сообщило о проведении операции возмездия в отношении украинских войск.

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Как сообщается, в результате проведённой операции в течение прошедших суток были определены пункты временного размещения военнослужащих ВСУ в Краматорске в двух местных общежитиях. В результате массированного ракетного удара цели были поражены с нанесением огромного ущерба личному составу украинских вооружённых сил. Если верить сообщению МО РФ, в результате ударов по общежитиям, где суммарно находились свыше 1300 военнослужащих ВСУ, погибли более шестисот из них.

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О том, что по Краматорску были нанесены массированные удары, из различных источников по обе стороны конфликта стало известно сегодня ночью.