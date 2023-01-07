Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Sony и Honda объявили о создании собственного автомобильного бренда и показали актуальный прототип электромобиля
Afeela — как вам название?
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Компания Sony несколько лет назад представила концептуальный электрокар Vision-S — образец был построен в тесном сотрудничестве с австрийской инжиниринговой фирмой Magna Steyr. В январе прошлого года Sony представила ещё один шоу-кар — кроссовер Vision-S 02. Одновременно с этим анонсом компания открыла подразделение для изучения возможности выхода на рынок электрокаров. Новые анонсы в этом направлении состоялись в рамках выставки CES 2023.

реклама

Sony заключила партнёрское соглашение с Honda и учредила с ней совместное предприятие Sony Honda Mobility (SHM). В рамках проходящей CES 2023 также было озвучено название автомобильного бренда данного совместного мероприятия, а также продемонстрирован новый прототип электромобиля.

Сама марка называется Afeela, партнёры Sony и Honda намереваются обосноваться на рынках США и Японии, производство будет налажено на одном из американских заводов «Хонды». Уже сейчас SHM позиционирует свою будущую продукцию как прямого конкурента электромобилям от Mercedes и BMW, а также Tesla.

Что касается первого концепта, то у него сейчас даже названия нет, поэтому пока и называется Prototype. Судя по представленным фотографиям, речь может идти о лифтбеке, но точную информацию производитель не спешит обнародовать. Точно установлено, что на основании этого прототипа в дальнейшем будет запущена серийная модель.

Габариты прототипа уже известны. Длина — 4895 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1460 мм, колёсная база — 3000 мм. Из экстерьера автомобиля стоит выделить узкие фары и фонари, а также интерактивное табло между двумя передними фарами, которое может передавать самую разную информацию.

Внутри Afeela Prototype внимание к себе притягивает штурвал вместо руля. Ещё тут есть много экранов, которые занимают всю переднюю панель, а также проекционный дисплей с дополненной реальностью. Производитель также с гордостью заявляет, что прототип оснащён 45 датчиками снаружи и внутри. Поэтому для авто заявлен третий уровень автономного вождения.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Что там будет по батарее, динамике разгона и запасе хода от одного заряда — ещё предстоит выяснить. У концепта есть полный привод, но это уже становится нормой для электромобилей. Sony Honda Mobility намерена начать принимать предварительные заказы в первой половине 2025 года, а первые партии авто отправятся к своим покупателям весной 2026-го. Цену объявят как-нибудь потом.

#sony #автомобили #honda #afeela
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Декабрь стал лучшим месяцем в истории продаж Sony PlayStation 5
Peugeot официально представила Inception Concept — концептуальный электрокар с внушительной динамикой и запасом хода
Представлен Ram 1500 Revolution — конкурент Tesla Cybertruck и прототип серийного электропикапа, который выйдет на рынок в 2024 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какую видеокарту купить в 2023 году, если вы играете редко, но не потеряли интерес к играм
249
-8 градусов на топовом воздухе за 600 рублей - тестируем рамку Thermalright
90
Ретро сборка на AMD FX и двух видеокартах - раньше было лучше
86
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить
101
Как поживает Intel Соre i5 760 в 2023 году - тесты, скриншоты и большие буквы
49
Стоит-ли брать iPad второго поколения в 2023 году - небольшой обзор и тест-драйв планшета
18
Мои впечатления от игры Fallout 3. Часть 4
9
Сказ о том, как AMD снова села в лужу и рискует потерять остаток доли на рынке дискретных GPU
107
Фильм Гром Трудное детство - радужные 90-е, древнеегипетские боги и незакрытый гештальт
5
Лучшие игры ушедшего 2022 года
5

Сейчас обсуждают

Johan_888
19:29
Не бойся, этого не будет априори. Пока-что передовые решения необходимые консолям у амд.
Сказ о том, как AMD снова села в лужу и рискует потерять остаток доли на рынке дискретных GPU
Johan_888
19:28
Ладно, я понял смысл, просто стебусь.
Прощай АМД - здравствуй Интел
GPretender
19:28
Московия за все заплатит...
Зеленский заявил, что Украина продолжает рассчитывать на поддержку и помощь со стороны Вашингтона
GPretender
19:25
Московию перепишем...
США направят Украине крупнейшую военную помощь на сумму $3,75 млрд
VRoman
19:25
Нет, цветопередача не ухудшилась, просто снег пожелтел.
Предельная температура AMD Ryzen 7000X3D снизилась на 6 градусов относительно стандартных моделей
Johan_888
19:25
А какой у улитки IQ?
Radeon RX 7900 XTХ стала главным провалом AMD 2022г – решение проблем затянется до начала февраля
hooteenpooy
19:24
Да. Ничего – себе, всё – людям.
Прощай АМД - здравствуй Интел
Johan_888
19:24
Так там ещё был смысл? ничё-се
Прощай АМД - здравствуй Интел
Chihonya
19:23
Вот негодяй, оставил тебя без пива, что теперь делать будешь, веди девок тогда, пока чисто)
Журналист Дмитрий Киселёв провёл митинг в Москве за свободу слова и против давления на СМИ
Johan_888
19:22
Физика? не неслышал...
Прощай АМД - здравствуй Интел
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем