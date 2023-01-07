Afeela — как вам название?

Компания Sony несколько лет назад представила концептуальный электрокар Vision-S — образец был построен в тесном сотрудничестве с австрийской инжиниринговой фирмой Magna Steyr. В январе прошлого года Sony представила ещё один шоу-кар — кроссовер Vision-S 02. Одновременно с этим анонсом компания открыла подразделение для изучения возможности выхода на рынок электрокаров. Новые анонсы в этом направлении состоялись в рамках выставки CES 2023.

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Sony заключила партнёрское соглашение с Honda и учредила с ней совместное предприятие Sony Honda Mobility (SHM). В рамках проходящей CES 2023 также было озвучено название автомобильного бренда данного совместного мероприятия, а также продемонстрирован новый прототип электромобиля.

Сама марка называется Afeela, партнёры Sony и Honda намереваются обосноваться на рынках США и Японии, производство будет налажено на одном из американских заводов «Хонды». Уже сейчас SHM позиционирует свою будущую продукцию как прямого конкурента электромобилям от Mercedes и BMW, а также Tesla.

Что касается первого концепта, то у него сейчас даже названия нет, поэтому пока и называется Prototype. Судя по представленным фотографиям, речь может идти о лифтбеке, но точную информацию производитель не спешит обнародовать. Точно установлено, что на основании этого прототипа в дальнейшем будет запущена серийная модель.

Габариты прототипа уже известны. Длина — 4895 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1460 мм, колёсная база — 3000 мм. Из экстерьера автомобиля стоит выделить узкие фары и фонари, а также интерактивное табло между двумя передними фарами, которое может передавать самую разную информацию.

Внутри Afeela Prototype внимание к себе притягивает штурвал вместо руля. Ещё тут есть много экранов, которые занимают всю переднюю панель, а также проекционный дисплей с дополненной реальностью. Производитель также с гордостью заявляет, что прототип оснащён 45 датчиками снаружи и внутри. Поэтому для авто заявлен третий уровень автономного вождения.

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Что там будет по батарее, динамике разгона и запасе хода от одного заряда — ещё предстоит выяснить. У концепта есть полный привод, но это уже становится нормой для электромобилей. Sony Honda Mobility намерена начать принимать предварительные заказы в первой половине 2025 года, а первые партии авто отправятся к своим покупателям весной 2026-го. Цену объявят как-нибудь потом.