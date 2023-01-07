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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Представлен Ram 1500 Revolution — конкурент Tesla Cybertruck и прототип серийного электропикапа, который выйдет на рынок в 2024 году
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Компания Stellantis представила свой большой электрический пикап, который на сегодняшний день находится на стадии концепта. Автомобиль получил название Ram 1500 Revolution, он сможет удивить даже самого взыскательного автолюбителя множеством смелых дизайнерских и технических решений. Серийная версия данного электропикапа будет называться Ram 1500 BEV, она должна появиться на рынке только в будущем году, но её полноценный анонс состоится уже через несколько месяцев.

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Что из уникального сразу бросается в глаза: огромный подсвеченный логотип с большими светодиодными фарами, кабина без центральных стоек, камеры заднего вида вместо привычных зеркал, плавно переходящее в крышу огромное лобовое стекло с электрохромным покрытием и колёса с фиксированными центральными колпачками (во время движения они не двигаются).

Ram 1500 Revolution построен на базе электромобильной платформы STLA Frame, построенной ещё в 2021 году. Видоизменённая компоновка пикапа (никаких громоздких ДВС) позволила конструкторам разместить третий ряд сидений. Впрочем, он не является полноценным — откидные сидения не позволят пассажирам чувствовать себя комфортно в течение долгой поездки. А вот разместить там ценную ручную кладь вполне возможно.

Ещё у Ram 1500 Revolution в наличии есть складывающая задняя стенка кабины. Это позволит будущем владельцу перевозить большой груз, который не помещается полностью в кузове. Само багажное отделение сзади оснащено распашными дверцами и выдвижной панелью.

Салон автомобиля всем своим убранством отсылает к творчеству писателей-фантастов в жанре киберпанк, что давно стало нормой для современных электромобилей и их смелых концептов. Традиционного щитка приборов над рулевым колесом здесь нет — всё внимание на себя перетягивает центральная консоль с двумя 14,2-дюймовыми дисплеями.

Причём, положение верхнего дисплея можно регулировать, а нижний экран — вовсе снять для использования пассажирами. С помощью вспомогательного дисплея можно управлять практически всеми системами автомобиля. Подлокотники с передних сидений тоже можно снимать и устанавливать над коленями для особых нужд.

В техническом плане про Ram 1500 Revolution пока мало что известно. Журналистам удалось выяснить, что электропикап будет оснащён адаптивной пневмоподвеской с регулируемым дорожным просветом, полноуправляемым шасси и полным приводом. 800-вольтовая батарея сможет обеспечить большой запас хода на одном заряде. Для автомобиля также актуальна и быстрая зарядка — 160 км хода за 10 минут.

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Ram 1500 Revolution оснащён автопилотом третьего уровня по классификации SAE. Точные сроки выхода серийной версии пикапа сообщат позже.

#автомобили #stellantis #ram 1500 revolution
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