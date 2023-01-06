Вполне заслуженно.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Компания Netflix официально объявила о продлении популярного сериала «Уэнздей» на второй сезон. По такому случаю был выпущен короткий тизер продолжения с кадрами из первого сезона, чествованием Тима Бёртона и, конечно же, отдельными крупными планами с милашкой Дженной Ортегой.

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Netflix не стал указывать даже приблизительные сроки выхода второго сезона. То есть, там даже про год ничего не было сказано, поэтому премьера вряд ли состоится раньше 2024-го. Напомним, первый сезон «Уэнздей» дебютировал 23 ноября 2022 года. Сериал практически сразу стал безоговорочным хитом Netflix, преодолев отметку в 1 миллиард часов просмотра в течение месяца.

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Также отметим, что 12 декабря сериал номинировали на «Золотой глобус» в категории «Лучший сериал (мюзикл или комедия)». Дополнительно свою номинацию («лучшая женская роль в комедийном сериале») получила актриса Дженна Ортега, исполнившая роль главной героини Уэнздей Аддамс.