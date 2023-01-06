Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Популярный сериал «Уэнздей» официально продлён на второй сезон
Вполне заслуженно.
рекомендации
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Компания Netflix официально объявила о продлении популярного сериала «Уэнздей» на второй сезон. По такому случаю был выпущен короткий тизер продолжения с кадрами из первого сезона, чествованием Тима Бёртона и, конечно же, отдельными крупными планами с милашкой Дженной Ортегой.

реклама

Netflix не стал указывать даже приблизительные сроки выхода второго сезона. То есть, там даже про год ничего не было сказано, поэтому премьера вряд ли состоится раньше 2024-го. Напомним, первый сезон «Уэнздей» дебютировал 23 ноября 2022 года. Сериал практически сразу стал безоговорочным хитом Netflix, преодолев отметку в 1 миллиард часов просмотра в течение месяца.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Также отметим, что 12 декабря сериал номинировали на «Золотой глобус» в категории «Лучший сериал (мюзикл или комедия)». Дополнительно свою номинацию («лучшая женская роль в комедийном сериале») получила актриса Дженна Ортега, исполнившая роль главной героини Уэнздей Аддамс.

#netflix #кино #сериалы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Джеймс Кэмерон собирается показать злых на’ви в третьем «Аватаре»
«Аватар: Путь воды» уже вошёл в десятку самых прибыльных фильмов всех времён
«Чебурашка» заработал уже свыше двух миллиардов рублей в российском прокате
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какую видеокарту купить в 2023 году, если вы играете редко, но не потеряли интерес к играм
197
-8 градусов на топовом воздухе за 600 рублей - тестируем рамку Thermalright
54
Обзор бюджетного 2K/165Hz монитора с AliExpress за 15 тысяч рублей
23
Западные эксперты рассказали о новой тактике «Генерала Армагеддона» – как Герани выигрывают СВО
17
Главные игры января 2023 года
9
Стоит-ли брать iPad второго поколения в 2023 году - небольшой обзор и тест-драйв планшета
6
Фильм Гром Трудное детство - радужные 90-е, древнеегипетские боги и незакрытый гештальт
4
Продажи игр на дисках за год выросли вдвое в России - разбираемся как такое стало возможным
7
О главной проблеме отечественной «фабрики грёз»
6
Гигантский волк Амарок или Вахила - красивый миф или суровая реальность
12

Сейчас обсуждают

am8086
21:19
Ух-ты, нух-ты, мы вышли из бухты. > Адреса электронной почты Офигенная тайна. Да их Гоогл сливает миллиардами рекламным спонсорам.
Масштабная утечка данных Twitter: стали известны данные 235 миллионов пользователей
beltar
21:18
Тогда почему в магазинах цены даже подросли?
Какую видеокарту купить в 2023 году, если вы играете редко, но не потеряли интерес к играм
FireLine
21:17
Очередная статья от ссаного ватника
Владимир Зеленский отверг предложение о прекращении боевых действий во время Рождества
Тыгон Дон
21:17
😁😁😁
Российские магазины уже привезли RTX 4070 Ti: от 89 тыс. рублей
beltar
21:16
Дебил, ты вообще понимаешь, как ПО работает?
Какую видеокарту купить в 2023 году, если вы играете редко, но не потеряли интерес к играм
johnnie74
21:16
Стоит тут упомянуть про ресурс посвященный в т.ч. всей серии Fallout, вот, например, по 3 части: https://fallout.fandom.com/ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:Fallout_3 Там расписано много ...
Мои впечатления от игры Fallout 3. Часть 4
Тыгон Дон
21:15
Не в 720р же играть
Российские магазины уже привезли RTX 4070 Ti: от 89 тыс. рублей
beltar
21:15
Потому что там какой-то глюк и при HDMI подключении картинку просто заливает молоком. И это бросается в глаза в Win 7, на Win 10, недавно сравнивал, там если это и есть, то не так заметно. ИМХО это во...
Какую видеокарту купить в 2023 году, если вы играете редко, но не потеряли интерес к играм
Тыгон Дон
21:15
Ну удачи купить ее за 65
Российские магазины уже привезли RTX 4070 Ti: от 89 тыс. рублей
TheEd
21:13
Не, без ядерного, трофеи забрать надо. Ну и трусливых украинцев, сбежавших в европу из нор повыковыривать.
Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира, Украина же расположилась между Египтом и Австралией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем