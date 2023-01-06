Компания Peugeot официально представила Inception Concept — концептуальный электрический спорткар, который в своём текущем виде точно не пойдёт в серию, и вы скоро поймёте почему. Французский автопроизводитель пытается с помощью своего концепта показать, каким может оказаться новый и «усовершенствованный язык дизайна» будущих автомобилей марки. Причём, ближайшего будущего — начиная с 2025 года.
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Характеристики у Inception Concept получились довольно занятными. Автомобиль будет снабжён двумя электромоторами суммарной мощностью 680 л.с. Такие батареи также поддерживают технологию быстрой зарядки 800 В (5 минут заряда батареи — 150 км пробега). Сам расход электричества у автомобиля будет вполне скромный: 12,5 квт·ч на 100 км против стандартных 16 квт·ч на 100 км. Запас хода составляет уверенные 800 км при ёмкости тяговой батареи 100 квт·ч, разгон «до сотни» составляет менее 3 секунд.
Интерьер Inception Concept выглядит слишком футуристично даже для концепта. Но вот некоторые из представленных в автомобиле решений могут быть реализованы в серийных экземплярах уже к концу текущего десятилетия. Так, Peugeot заверяет, что технология управления системами автомобиля под названием Hypersquare точно будет реализована в ближайшем будущем. Суть её в следующем: на руле автомобиля устанавливается дисплей с сенсорными кружками, с помощью которых водитель будет управлять различными системами, в том числе аудио.
К 2038 году компания Peugeot собирается добиться полной углеродной нейтральности, а к 2030-му — снизить количество выбросов своих автомобилей на 50 %. Каким-то образом Inception Concept олицетворяет видение этих идей и желаний. Также французский автопроизводитель обещает, что к 2030 году в Европе будут продаваться исключительно электроавтомобили Peugeot. Посмотрим.