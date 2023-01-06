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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Intel дала комментарий по поводу присутствия своих процессоров в белорусских ноутбуках «Горизонт»
Ребята, которые этим интересуются, страдают инфантилизмом в запущенной форме.
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В начале осени белорусское предприятие «Горизонт» не без помощи президента Александра Лукашенко представило ноутбуки своего производства, которые в том числе будут поставляться в Россию. Строго говоря, «своё» производство в этих ноутбуках составляет примерно 12 % — 30 % в зависимости от системы подсчета, ну а сердцем/мозгом компьютеров стали процессоры Intel одиннадцатого поколения.

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Данное обстоятельство и вызывает любопытство, ведь, как известно, Intel (и AMD тоже) прекратила поставки процессоров в Россию и Беларусь на фоне начала специальной военной операции, в которой Беларусь хоть и не участвует напрямую, но предоставляет территорию для размещения российских войск. В связи с этим белорусское издание Devby решило полюбопытствовать и направило в Intel запрос касательно процессоров её производства в белорусских ноутбуках.

Как и следовало ожидать, ответ Intel получился максимально размытым — в нём компания заявляет, что соблюдает введённые США санкции против России и Беларуси, и соблюдает политику, согласно которой «дистрибьюторы и клиенты должны соблюдать все экспортные требования и международные законы».

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Важно понимать, что несмотря на формальные запреты, и синие, и красные/зелёные процессоры продолжают поставляться на «санкционные» рынки — через посредников, или через параллельный импорт. Потому что политика политикой, а кушать в три глотки хочется всегда.

#ноутбуки #импортозамещение #персональные компьютеры
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Каа
20:40
А почему нет? Мамка же руководит шиной, ей пофиг какой проц.
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qwe_123
20:39
а когда 5600х стал ненормальным? видюху на 100 проц грузит . сам проц в чиле 40 проц
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dempsey
20:38
4080 и при этом с рузеном 5600х. Ха)) На нормальный проц под эту карту денег не хватило?
Российские магазины уже привезли RTX 4070 Ti: от 89 тыс. рублей
qwe_123
20:38
а ну быстро удалил свой комент животное
Российские магазины уже привезли RTX 4070 Ti: от 89 тыс. рублей
Запечник
20:37
Завидуй глупий с geforce experience. То ли девочка, а то ли видение.
Какую видеокарту купить в 2023 году, если вы играете редко, но не потеряли интерес к играм
Каа
20:36
Я сам пробовал. Конечно боксового не было. Но с подобной люмяшкой дипкул было норм. А с башней на 4 трубках (снеговик) прекрасно в пассиве. К слову, с ним же (со снеговиком) и 12400 в пассиве норм - м...
Четыре ядра Core i3-13100F ещё актуальны в играх, но процессор только на 4% быстрее прошлой модели
dmitry07
20:34
А что если это была многоходовка с целью вывезти все ценное из Тайваня? А для этого нужна была наглядная демонстрация того, что остров может быть в опасности.
На Донецком направлении российские войска продавили оборону ВСУ в Соледаре и заставили отступить
Каа
20:33
300Вт.. По мне так шибко горячая и здоровая. Красная цена ей 800 баксов.
Российские магазины уже привезли RTX 4070 Ti: от 89 тыс. рублей
Abstracto
20:32
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-8 градусов на топовом воздухе за 600 рублей - тестируем рамку Thermalright
Retapich
20:32
✊РОССИЯ ВПЕРЁД! ✊
За сутки армия РФ уничтожила 4 американские РСЗО HIMARS и 4 чешские РСЗО RM-70 Vampire
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