В начале осени белорусское предприятие «Горизонт» не без помощи президента Александра Лукашенко представило ноутбуки своего производства, которые в том числе будут поставляться в Россию. Строго говоря, «своё» производство в этих ноутбуках составляет примерно 12 % — 30 % в зависимости от системы подсчета, ну а сердцем/мозгом компьютеров стали процессоры Intel одиннадцатого поколения.
реклама
Данное обстоятельство и вызывает любопытство, ведь, как известно, Intel (и AMD тоже) прекратила поставки процессоров в Россию и Беларусь на фоне начала специальной военной операции, в которой Беларусь хоть и не участвует напрямую, но предоставляет территорию для размещения российских войск. В связи с этим белорусское издание Devby решило полюбопытствовать и направило в Intel запрос касательно процессоров её производства в белорусских ноутбуках.
Как и следовало ожидать, ответ Intel получился максимально размытым — в нём компания заявляет, что соблюдает введённые США санкции против России и Беларуси, и соблюдает политику, согласно которой «дистрибьюторы и клиенты должны соблюдать все экспортные требования и международные законы».
Важно понимать, что несмотря на формальные запреты, и синие, и красные/зелёные процессоры продолжают поставляться на «санкционные» рынки — через посредников, или через параллельный импорт. Потому что политика политикой, а кушать в три глотки хочется всегда.