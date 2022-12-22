Уровень локализации пока незначительный, но начало положено.

В самом начале осени президент Беларуси Александр Лукашенко лично продемонстрировал «первый белорусский компьютер», серийное производство которого в ближайшее время должно было начаться на предприятии «Горизонт». Не прошло и четырёх месяцев, как массовое производство и продажа ноутбуков начались, о чём передаёт издание БЕЛТА.

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На рынок ноутбуки пока выходят в модели H-book MAK4, и, как заявляют представители «Горизонта», это современный ноутбук, по качеству и производительности сравнимый с ноутбуками именитых производителей. В качестве аппаратной основы в ноутбуках используются процессоры Intel Core одиннадцатого поколения.

По плану, ноутбуки «Горизонт» будут в основном поставляться на российский и белорусский рынки.

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Текущий уровень локализации производства ноутбуков не уточняется, но на момент презентации в начале осени он составлял около 12 % с перспективой роста до 30 % к концу года, который уже наступил. Безусловно, это даже в верхней границе чрезвычайно мало, чтобы называть данный продукт «импортозамещением», но начало положено, а это, как ни крути, в нынешних условиях самое главное.