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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны Беларуси сообщило о готовности российско-белорусской группировки войск к защите Союзного государства
Тем временем эшелоны с техникой продолжают прибывать.
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Прошлой осенью президенты России и Беларуси приняли решение о размещении на территории РБ совместной российско-белорусской группировки войск, создаваемой в ответ на нарастание угроз Союзному государству со стороны западных соседей. В течение нескольких месяцев в Беларусь перебрасывались войска и техника, а военнослужащие обеих армий проходили совместное боевое слаживание с учётом опыта инструкторов обоих государств. И вот, сегодня заместитель министра обороны Республики Беларусь Андрей Жук сообщил о готовности совместной группировки войск к защите Союзного государства.

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По словам замминистра обороны, основной этап подготовки и боевого слаживания завершён, но в дальнейшем подготовка региональной группировки будет совершенствоваться. Одним из последующих этапов подготовки, по словам Жука, станет совместное учение «Щит Союза — 2023», которое планируют провести в конце года.

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Между тем МО РБ продолжает публиковать кадры с прибытием в Беларусь всё новой и новой военной техники из России. Озабоченность вызывает наличие зимнего камуфляжа и нанесённых на технику характерных символов, ставших символами всей специальной военной операции на территории Украины.

#россия #политика #военная техника #беларусь
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