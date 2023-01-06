Вот оно — новогоднее чудо.

Семейный фильм «Чебурашка» продолжает проявлять новогодние чудеса популярности. Всего пару дней назад мы писали о преодолении лентой отметки в 1,3 миллиарда рублей сборов, как сегодня данный показатель перевалил за 2,1 миллиарда. Таким образом, на достижение новой «круглой» отметки потребовалось всего пять полных и один неполный день — при постоянном росте суточной выручки.

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Согласно статистике, «Чебурашка» уже обошёл по выручке такие отечественные картины, как «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник тьмы», ну а если тенденция сохранится, то обгонит и «Т-34» с «Холопом». Таким образом, если подсчёты верны, то фильм про пушистого ушастика уже стал десятым самым кассовым в истории российского кинопроката.

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Важно, впрочем, помнить, что впереди у «Чебурашки» только два выходных дня, в течение которых его ждут максимальные сборы. Затем праздники кончаются, и людям будет уже не до походов в кино.