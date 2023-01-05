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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Байден прокомментировал решение Путина о рождественском прекращении огня на Украине
В предсказуемом тоне.
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Сегодня вечером президент России Владимир Путин поручил министру обороны ввести рождественский режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Прекращение огня будет действовать 36 часов — с 12:00 завтрашнего дня, 6 января, в течение всего 7 января и вплоть до первой секунды 8 января. По официальной версии, делается это для того, чтобы православные верующие могли отметить Рождество, и спустя пару часов после соответствующего заявления его прокомментировал президент США Джо Байден.

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По словам Байдена, данная инициатива президента России «интересная», однако, по мнению главы американского государства, таким образом российская сторона пытается получить «передышку».

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Проще говоря, ничего необычного господин Байден не сказал. На Украине между тем предложение о прекращении огня фактически отвергли, тем самым в очередной раз сыграв на руку Москве, которая активно выставляет украинскую сторону перед своими союзниками как недоговороспособную во всех аспектах.

#сша #россия #украина #политика
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Сейчас обсуждают

-=metallist=-
23:20
А память то ты какую "крутую" взял! И без подсветки. А держатель хвоста для мышки купил уже? А то без него не круто!
Путин поручил ввести на Рождество режим прекращения огня на Украине
epretender
23:19
Ну... ты-то уже навозом на полную закинулся...
Путин поручил ввести на Рождество режим прекращения огня на Украине
-=metallist=-
23:19
4х канал означает?)))
Путин поручил ввести на Рождество режим прекращения огня на Украине
ахахаxа
23:18
пока только флот он отправил в океан с гиперзвуковыми ракетами правда
Путин поручил ввести на Рождество режим прекращения огня на Украине
AntiKakol
23:18
Этот ваш полоумный невзоров за пайку мацы со шпиком и не такую херь навозную спорет. Но какло-то всё это евойное - схавает.
Путин поручил ввести на Рождество режим прекращения огня на Украине
epretender
23:18
Свой отдаешь? так оставь для себя, тебе нужнее...
Путин поручил ввести на Рождество режим прекращения огня на Украине
-=metallist=-
23:18
А в плате с 8 слотами под память 8ми канал правильно?)))
Путин поручил ввести на Рождество режим прекращения огня на Украине
AntiKakol
23:17
Не рефлексируй так явно и с голодухи, охолонысь, хлопче.
Путин поручил ввести на Рождество режим прекращения огня на Украине
-=metallist=-
23:16
В hyperpc посмотри на крутые компьютеры от 1,5 ляма, а потом будешь задаваться.
Путин поручил ввести на Рождество режим прекращения огня на Украине
epretender
23:16
Непреодолимая любовь к навозу - это по вашей части... Вся ваша жизнь - в этих фото... Сплошной навоз...
Путин поручил ввести на Рождество режим прекращения огня на Украине
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