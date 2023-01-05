Сегодня вечером президент России Владимир Путин поручил министру обороны ввести рождественский режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Прекращение огня будет действовать 36 часов — с 12:00 завтрашнего дня, 6 января, в течение всего 7 января и вплоть до первой секунды 8 января. По официальной версии, делается это для того, чтобы православные верующие могли отметить Рождество, и спустя пару часов после соответствующего заявления его прокомментировал президент США Джо Байден.
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По словам Байдена, данная инициатива президента России «интересная», однако, по мнению главы американского государства, таким образом российская сторона пытается получить «передышку».
Проще говоря, ничего необычного господин Байден не сказал. На Украине между тем предложение о прекращении огня фактически отвергли, тем самым в очередной раз сыграв на руку Москве, которая активно выставляет украинскую сторону перед своими союзниками как недоговороспособную во всех аспектах.